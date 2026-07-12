Nowy sondaż w sprawie broni dla Ukrainy. Coraz więcej obaw o bezpieczeństwo Polski

Więcej Polaków uważa, że przekazywanie Ukrainie uzbrojenia nie wzmacnia bezpieczeństwa Polski – wynika z najnowszego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Taką opinię wyraziło 42,2 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 38,5 proc. respondentów, a 19,2 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Czy Polska jest bezpieczniejsza oddając broń Ukrainie? Nowy sondaż

Wynik badania pokazuje, że przewaga osób sceptycznych wobec dalszego przekazywania broni Ukrainie jest wyraźna, choć nie bardzo duża. Różnica między obiema grupami wynosi 3,7 pkt proc., co pokazuje, że opinie Polaków w tej sprawie pozostają podzielone.

Jak zwraca uwagę "Rzeczpospolita", odpowiedzi różniły się w zależności od wieku, płci i poglądów politycznych ankietowanych.

Broń dla Ukrainy od Polski. Tak rozkładają się odpowiedzi

– Zdanie, że przekazywanie broni Ukrainie nie poprawi bezpieczeństwa Polski, nieco częściej wyrażają kobiety (44 proc.) niż mężczyźni (40 proc.). W poprawę polskiego bezpieczeństwa w ten sposób wątpi blisko co druga osoba (49 proc.) w wieku od 35 do 49 lat i prawie trzech na pięciu badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57 proc.) – powiedziała Dorota Cywińska z SW Research.

Jak dodała, takie stanowisko częściej niż inni deklarują również osoby, których dochody nie przekraczają 3000 zł netto (46 proc.), a także mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (46 proc.).

Sondaż został zrealizowany przez SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 lipca 2026 roku. Badaniem objęto grupę 800 internautów, którzy ukończyli 18 lat.

Polska przekaże Ukrainie pociski do Patriotów

Temat przekazywania uzbrojenia Ukrainie wrócił w ostatnich dniach za sprawą doniesień o przekazaniu pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Chodzi o uzbrojenie kupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych z myślą o obronie przed rosyjskimi Iskanderami.

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