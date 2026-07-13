Sąd zdecydował ws. ENA Ziobry. „Tusk znowu się wścieknie”

Przypomnijmy, Europejski Nakaz Aresztowania, czyli ENA, to uproszczona forma ekstradycji dopuszczona pomiędzy dwoma państwami Unii Europejskiej. Umożliwia ona aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie danego przestępstwa, bądź już skazanej. Wówczas możliwe jest wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub skierowana do wykonania orzeczonej wcześniej kary.

Sąd nie uwzględnił wniosku ws. Ziobry

13 lipca Bartosz Lewandowski poinformował w serwisie X, że „Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania za ministrem Zbigniewem Ziobro, uwzględniając argumentację obrony dotyczącą niemożności wydania ENA” .

Informację tę potwierdziła również sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak poinformowała „orzeczenia jest niezaskarżalne” – wynika z ustaleń Interii. W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka poinformowała również, że sąd nie uwzględnił także wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyby ten pojawił się na terenie Wielkiej Brytanii.

Wskazała również, że w przypadku decyzji wydanej w sprawie ENA „chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku (...) o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii” – podało TVN 24.

Politycy prawicy zadowoleni z decyzji ws. Ziobry

„Tusk znowu się wścieknie” – przekazała na swoim profilu w mediach społecznościowych Suwerenna Polska, a także Dariusz Matecki z PiS-u. Przedstawiciele ugrupowania, którego liderem był wcześniej Zbigniew Ziobro, dodali także, że „Żurek skisł, zanim podano deser” .

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