Nowe wsparcie 9 państw dla Ukrainy. Polska mówi dość

Grupa dziewięciu europejskich mocarstw oraz Ukraina oficjalnie ogłosiły powstanie zupełnie nowego sojuszu wojskowego. Celem potężnej koalicji ma być stworzenie zintegrowanej tarczy antybalistycznej zdolnej do odpierania najgroźniejszych ataków rakietowych.

9 krajów wspiera Ukrainę

W poniedziałek Pałac Elizejski opublikował wspólny komunikat przywódców Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Ukrainy. Liderzy tych państw jednoznacznie wskazali na drastycznie rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych i uznali, że dotychczasowe systemy obronne wymagają natychmiastowego wzmocnienia. Efektem tych rozmów jest powołanie do życia Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, która ma mieć charakter ściśle obronny.

Sygnatariusze nowej inicjatywy zadeklarowali natychmiastowe rozpoczęcie prac nad zbieżnymi wymaganiami operacyjnymi i powołanie wspólnych technicznych grup roboczych. Nowy pakt ma sprawnie wypracować mechanizmy zarządzania oraz precyzyjny plan działania, który w krótkim czasie pozwoli na osiągnięcie przez koalicję pierwszych realnych zdolności bojowych na kontynencie. Wszystko to ma odbywać się w pełnej zgodzie z prawem międzynarodowym i wewnętrznymi przepisami konstytucyjnymi poszczególnych krajów.

Polska przeciwko Ukrainie?

Deklarację ogłoszono w trakcie trwającego w paryskim Pałacu Inwalidów szczytu tak zwanej koalicji chętnych. W stolicy Francji obecny jest również premier Donald Tusk, który reprezentuje Polskę, jednak nasz kraj na tym etapie pozostaje jedynie obserwatorem tych ustaleń. Z uwagi na oficjalny charakter ogłoszenia, Polska raczej nie przystąpi do tej koalicji.

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