Waldemar Żurek złożył wniosek o zatrzymanie Grzegorza Brauna

Wniosek, który złożył Żurek jest związany z wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich przeprowadzenia.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zgromadzono dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnienia przez Grzegorza Brauna przestępstw z art. 189 § 1 k.k., art. 212 § 1 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 288 § 1 k.k., art. 222 § 1 k.k., art. 255 § 1 k.k. oraz art. 256 § 1 k.k.

W związku z przysługującym europosłowi immunitetem Prokurator Generalny 2 czerwca 2025 r. skierował do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej. Parlament Europejski uchwałą z 13 listopada 2025 r. uchylił immunitet w zakresie czynów objętych tym wnioskiem.

Przesłuchanie Brauna

Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do jego ogłoszenia oraz przesłuchania Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego.

Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia. Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego.

W ocenie prokuratora działania te mają charakter celowy i są ukierunkowane na przewlekanie postępowania przygotowawczego poprzez korzystanie z ochrony immunitetowej w zakresie nietykalności, przewidzianej w art. 105 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, że ochrona immunitetowa członka Parlamentu Europejskiego jest tożsama z ochroną przysługującą posłom do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zatrzymanie lub aresztowanie europosła wymaga dodatkowej zgody Parlamentu Europejskiego, niezależnie od zgody udzielonej wcześniej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Braun ignoruje polski wymiar sprawiedliwości

Skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcja prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania. Zachowanie to świadczy o lekceważeniu obowiązków procesowych oraz ignorowaniu działań polskiej prokuratury, a w konsekwencji stawiania się ponad obowiązującym porządkiem prawnym. Tego rodzaju postawa pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zasadą sprawiedliwości społecznej, wyrażonymi w art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

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