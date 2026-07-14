Ten kraj trafi do Unii Europejskiej szybciej niż Ukraina?

Mołdawia wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej dokładnie 3 marca 2022 r. Kilka miesięcy później Komisja Europejska wydała opinię w sprawie wniosku o członkostwo w UE. Oficjalnie 23 czerwca 2022 r. Rada Europejska przyznała Mołdawii status kraju kandydującego. Poprosiła Komisję Europejską o przedstawienie Radzie sprawozdania na temat realizacji warunków określonych w opinii Komisji w sprawie wniosku o członkostwo.

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska wydała zalecenie w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Mołdawią. W grudniu 2023 r. unijni przywódcy postanowili rozpocząć negocjacje akcesyjne z Mołdawią. Zwrócili się do Rady, aby po tym, jak przeprowadzone zostaną stosowne działania przewidziane w sprawozdaniu Komisji z 8 listopada 2023 r., przyjęła ramy negocjacyjne.

15 czerwca 2026 r., podczas drugiej konferencji akcesyjnej, UE i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra „podstawowego”, który obejmuje podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE.

Mołdawia w europejskim roamingu

Od 1 stycznia 2026 r. Mołdawia została włączona do unijnego obszaru, na którym można korzystać z telefonu za granicą tak jak w swoim kraju. Oznacza to, że Mołdawianie przebywający w UE oraz obywatele UE przebywający w Mołdawii mogą teraz wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z danych mobilnych bez dodatkowych opłat.

Sytuacja geopolityczna Mołdawii

Zgodnie z konstytucją Mołdawia jest republiką parlamentarną. Na czele stoi prezydent, którego wybiera parlament. Prezydent m.in. mianuje premiera, nadaje obywatelstwo cudzoziemcom, stosuje prawo łaski oraz posiada uprzywilejowaną decyzyjność w sprawach militarnych.

Mołdawia podzielona jest na 32 regiony oraz 5 miast wydzielonych administracyjnie. W skład terytorium wchodzi również Gagauzja oraz Naddniestrze.

Powrót do rozmów na szycie

We wtorek 14 lipca 2026 r. Unia Europejska poinformowała, że rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności.

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