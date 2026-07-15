Ciemne chmury nad PiS-em. Maciej Ś. usłyszał poważne zarzuty

Przypomnijmy, 14 lipca w związku ze sprawą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J. oraz byłego członka zarządu fundacji i byłego szefa KRRiT Macieja Ś.

Prokuratura postawiła zarzuty Cezaremu J. oraz Maciejowi Ś.

Prokurator Jaromir Rybczak z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przekazał w środę, że zebrany w sprawie materiał pozwolił na postawienie mężczyznom zarzutów. Zdaniem prokuratury dotyczą one nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy sfinansowaniu kampanii „Sprawiedliwe Sądy”.

Według śledczych była ona sprzeczna z celami statutowymi Fundacji, co miało doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 8 428 542,74 zł. Wbrew przepisom miało też dojść do „przekazania na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska wartości niepieniężnych wycenionych na ww. kwotę w postaci usług marketingu politycznego adresowanych do przestrzeni publicznej w ramach wskazanej kampanii” .

Tomasz Siemoniak minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych ocenił w środę, że „ta kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy (...). Szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone!” .

Cezary J. oraz Maciej Ś. z zakazem opuszczania kraju

Jaromir Rybczak przekazał w wydanym komunikacie, że „podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia”. Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów” – dodał Rybczak.

Za wyżej opisane przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Maciej Świrski w rękach CBA. W tle głośna kampania „Sprawiedliwe sądy” Czytaj też:

Sąd nie zgodził się na ENA dla Ziobry. Żurek: „Nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa”