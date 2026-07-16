Kulisy narady KO. Tusk wydał konkretne dyspozycje

Premier spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w środę o godz. 18.00 w warszawskim hotelu Mercure Grand. Tego samego dnia rozpoczęło się także kolejne, trzydniowe posiedzenie Sejmu.

Tusk spotkał się z członkami KO. Apelował, aby „robić jak najmniej głupot”

W rozmowie z mediami politycy partii ujawnili, jak wyglądało spotkanie i czego dotyczyło.

– Wszyscy bali się, że nas skrytykuje, ale tak nie było. Powiedziałbym, że bardziej zagrzewał nas do działania. To była mobilizacja, spotkanie motywacyjne, tak bym to opisał – przekazał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej.

Relacjonował także, że podczas rozmów poruszano również temat antyukraińskiej narracji, która coraz częściej pojawia się ze strony prawicy, szczególnie wśród członków obu konfederacji.

– Podkreślano, że musimy na to reagować. Nie możemy pozwolić, żeby nienawiść się rozlała. O PiS-ie też trochę rozmawialiśmy, jednak mam wrażenie, że oni dla nas nie są aż takim zagrożeniem jak Konfederacja i Braun. Ludzie chcą tego słuchać, a my musimy na to odpowiadać. Mniej więcej o tym mówił premier – dodał polityk.

Miał się też pojawić temat przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, a także kwestie dotyczące kampanii wyborczej. Donald Tusk miał apelować, „żeby wszyscy poczuli ducha walki, dokładnie takiego, jaki był w nas w 2023 roku” . Z kolei w kontekście wydarzeń związanych ze Szpitalem Południowym w Warszawie zwrócił uwagę, aby „robić jak najmniej głupot” .

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z TVN 24 przekazała, że na spotkaniu „byli praktycznie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy są w rządzie” .

Jakie obecnie jest poparcie dla partii Tuska?

W najnowszym sondażu partyjnym przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla WP poparcie dla Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu zadeklarowało obecnie 28,6 proc. badanych (spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z czerwca). 23,0 proc. poparcia uzyskało Prawo i Sprawiedliwość (taki sam spadek jak w przypadku KO). Zaraz za nimi uplasowała się ponownie Konfederacja z wynikiem 15,7 proc. głosów (wzrost o 3,5 pkt proc.). Równie wysoki wynik w sondażu uzyskała Konfederacja Korony Polskiej – 10,2 proc. głosów (+0,6 pkt proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 10–12 lipca 2026 r., wykorzystując metodę mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

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