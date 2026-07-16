Ukraińcy nie chcieli Polski w koalicji? Zaskakujące słowa Czarzastego

Przypomnijmy, 10 państw europejskich, w tym Ukraina, ogłosiło utworzenie Antybalistycznej Koalicji Rakietowej. Decyzję podjęto po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Na liście członków koalicji nie znajduje się jednak Polska. Według nieoficjalnych ustaleń Warszawa miała ubiegać się o członkostwo, jednak została zablokowana przez Kijów.

Czarzasty o koalicji antybalistycznej. „Nie mamy oferty”

Do tej sprawy odniósł się w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Prawdopodobnie prawda, że Kijów nas nie chciał – przekazał lider Lewicy. Podał też możliwy powód tej decyzji.

– Nie mamy w tej chwili jako zakłady zbrojeniowe w Polsce oferty, która by w ramach tej koalicji dawała jakikolwiek pożytek – przekazał lider Lewicy.

– W momencie, gdy będziemy mieli ofertę, powinniśmy do tej koalicji wejść. Rozumiem, że jeżeli będą stosowne warunki, to znajdą się warunki, żeby negocjować – ocenił polityk.

Czarzasty podkreślił również, że nie chce wchodzić w polemikę „ten nas nie chciał, ten chciał, ten jest lepszy, ten gorszy” .

– Szerzenia walki między nami jest dość. Ona jest nieefektywna, bez względu na to, czy nas Kijów chciał, czy nie chciał, bo nie byłem przy tych rozmowach. Czy to nie jest tak, że, jak będziemy się kłócili jeszcze bardziej, to jeszcze bardziej my nie będziemy chcieli, albo jeszcze bardziej Kijów nie będzie chciał? – kontynuował marszałek Sejmu.

Zwrócił się również do pozostałych polityków, aby „myśleli odpowiedzialnie w kategoriach bezpieczeństwa i tego, co będzie za pięć lat i za 10 lat, a nie tego, kogo jutro oplują na ulicy” . – Polacy są i powinni być w tym konflikcie mądrzejsi – dodał.

Sikorski: „Polskie firmy będą mogły przystąpić”

W podobnym tonie wypowiedział się wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski 14 lipca podczas wizyty w Los Angeles. Jego zdaniem koalicja antybalistyczna rozpoczęta forma współpracy jest otwarta.

– Więc gdy tylko polskie firmy zaproponują projekty, które są potrzebne, będą mogły do niej przystąpić – ocenił Sikorski.

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