Zmiana w TV Republika. Na antenie widać aktywność polityków, której zakazało PiS

W ostatnim czasie wyjątkowo głośno zrobiło się na temat stowarzyszeń zakładanych przez polityków należących do partii Jarosława Kaczyńskiego. Sporym poparciem wśród członków tego ugrupowania cieszyło się stowarzyszenie „Rozwój Plus” , które założył były premier Mateusz Morawiecki. Jego śladem poszedł także m.in. Jacek Sasin, który powołał grupę „Po Pierwsze Polska” .

TV Republika podaje dodatkowe informacje o politykach. Chodzi o stowarzyszenia

W ostatnich dniach Telewizja Republika zdecydowała się informować swoich widzów, do jakich stowarzyszeń politycznych należą członkowie poszczególnych partii, którzy pojawiają się na wizji.

W programie prowadzonym przez Miłosza Kłeczka wystąpił ostatnio Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Gdy zabierał głos, na pasku obok jego nazwiska pojawiła się informacja, do jakiej partii należy, a także, że jest członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus”, któremu przewodzi były premier.

Politycy PiS stają przed wyborem ws. stowarzyszeń

Przypomnijmy, 15 lipca Rafał Bochenek poinformował, że „Prezydium Komitetu Politycznego PiS podjęło decyzję w sprawie zakazu działania oraz uczestniczenia członków PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym” .

Rzecznik partii podkreślił, że „niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, których celem statutowym lub faktycznym jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym, w tym aktywnego uczestnictwa w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje” .

Politycy, którzy należą do stowarzyszeń, mają czas do 23 lipca, aby z nich wystąpić. „Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w statucie, w tym utratą członkostwa w PiS” – dodał Bochenek.

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