Zmiana w TV Republika. Na antenie widać aktywność polityków, której zakazało PiS

W ostatnim czasie wyjątkowo głośno zrobiło się na temat stowarzyszeń zakładanych przez polityków należących do partii Jarosława Kaczyńskiego. Sporym poparciem wśród członków tego ugrupowania cieszyło się stowarzyszenie „Rozwój Plus”, które założył były premier Mateusz Morawiecki. Jego śladem poszedł także m.in. Jacek Sasin, który powołał grupę „Po Pierwsze Polska”.
TV Republika podaje dodatkowe informacje o politykach. Chodzi o stowarzyszenia
W ostatnich dniach Telewizja Republika zdecydowała się informować swoich widzów, do jakich stowarzyszeń politycznych należą członkowie poszczególnych partii, którzy pojawiają się na wizji.
W programie prowadzonym przez Miłosza Kłeczka wystąpił ostatnio Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Gdy zabierał głos, na pasku obok jego nazwiska pojawiła się informacja, do jakiej partii należy, a także, że jest członkiem stowarzyszenia „Rozwój Plus”, któremu przewodzi były premier.
Politycy PiS stają przed wyborem ws. stowarzyszeń
Przypomnijmy, 15 lipca Rafał Bochenek poinformował, że „Prezydium Komitetu Politycznego PiS podjęło decyzję w sprawie zakazu działania oraz uczestniczenia członków PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym”.
Rzecznik partii podkreślił, że „niezależnie od pełnionych funkcji są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, których celem statutowym lub faktycznym jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym, w tym aktywnego uczestnictwa w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje”.
Politycy, którzy należą do stowarzyszeń, mają czas do 23 lipca, aby z nich wystąpić. „Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w statucie, w tym utratą członkostwa w PiS” – dodał Bochenek.
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