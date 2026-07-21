Koalicja rządząca dotrwa do 2027 roku? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

W sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” zapytano respondentów, czy obecna koalicja rządząca dotrwa w niezmienionym składzie do końca trwającej kadencji Sejmu, czyli do 2027 roku.

Koalicja przetrwa do wyborów? Wyniki sondażu

Według 48 proc. badanych koalicja rządząca się utrzyma. Z kolei jej rozpadu spodziewa się 29 proc. osób, a 23 proc. uważa, że „trudno powiedzieć” .

Co ciekawe, znacznie więcej mężczyzn (57 proc.) niż kobiet (39,5 proc.) twierdzi, że koalicja dotrwa do końca kadencji.

Rozpadu współpracy spodziewa się natomiast 30,7 proc. kobiet i 27,3 proc. mężczyzn. 29,8 proc. uznało natomiast, że „trudno powiedzieć” . Tego samego zdania jest 15,7 proc. mężczyzn.

– Ciekawe w tych wynikach jest to, że w czerwcu ubiegłego roku, tuż po przegranych przez kandydata koalicji wyborach prezydenckich w podobnym badaniu SW Research jedynie 39 proc. ankietowanych twierdziło, że koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji. Dziś, choć w międzyczasie doszło do rozpadu Polski 2050 na dwa ugrupowania, uważa tak 48 proc. i to przy pytaniu o przetrwanie koalicji „w obecnym składzie”. To wynik obserwacji sytuacji i procesu uczenia się: koalicja przetrwała już kolejne przesilenia i badani to odnotowują – zauważył w rozmowie z gazetą dr Błażej Choroś, politolog z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 804 dorosłych Polaków.

Co z przyszłością koalicji? Polacy wskazali rozwiązania

W czerwcu CBOS zapytał ankietowanych, w jakim charakterze ugrupowania wchodzące w skład obecnej koalicji powinny wystartować w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

9 proc. badanych uznało, że partie powinny wystartować najwyżej w dwóch osobnych blokach. 2 proc. ankietowanych stwierdziło, że powinny to być trzy lub cztery odrębne bloki. Najwięcej, bo 36 proc. badanych przyznało, że jest im to obojętne. 7 proc. badanych stwierdziło, że „trudno powiedzieć” .

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