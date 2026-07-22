Głośny incydent z kampanii Karola Nawrockiego. „Odpowiedzi nadal nie mamy”

Opis wydarzeń w Ząbkowicach Śląskich budzi wiele pytań. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia kandydata, utrata motoryki, konwulsje i wymioty niewątpliwie wymagały natychmiastowej reakcji medycznej. Z przedstawionej relacji wynika, że zespół ochrony ocenił funkcje życiowe, zabezpieczył miejsce i rekomendował przewiezienie kandydata do szpitala. Ten jednak, będąc przytomnym i świadomym, odmówił.

Nie jestem z wykształcenia lekarzem i nie zamierzam przesądzać, czy przyczyną zdarzenia było zatrucie, choroba, reakcja organizmu na wysiłek, czy ingerencja osób trzecich. Bez badań medycznych, zabezpieczonych próbek i materiału dowodowego każda jednoznaczna ocena pozostaje hipotezą. I właśnie w tym miejscu pojawia się zasadniczy problem.