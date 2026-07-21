Polacy porównali Nawrockiego i Dudę. Wyborcy Brauna prawie jednogłośni

Pracownia analityczno-badawcza UCE przeprowadziła sondaż na zlecenie Onetu, w którym zapytano badanych: „który z wymienionych polityków, Pana/Pani zdaniem, lepiej sprawował/sprawuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?” . Odpowiedzi były dwie: Karol Nawrocki lub Andrzej Duda.

Polacy wybrali najlepszego prezydenta. Jakie są wyniki sondażu?

Wyniki badania wykazały, że zdaniem 34,6 proc. ankietowanych lepiej na stanowisku prezydenta wykazuje się Karol Nawrocki. Natomiast zdaniem 18 proc. respondentów to Andrzej Duda był lepszym prezydentem. 10,4 proc. oceniło, że obaj równie dobrze sprawdzili się w tej roli. 37,1 proc. ankietowanych uznało, że nie ma zdania w tej kwestii.

Nawrocki zyskał też większe poparcie wśród wyborców PiS-u, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Wśród wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego 53,3 proc. osób wskazało Nawrockiego, a 21 proc. Dudę. Większe poparcie Nawrocki zyskał wśród sympatyków Konfederacji – wybrało go 66 proc. wyborców, podczas gdy Dudę jedynie 6,4 proc. Jeszcze większą sympatią darzą Nawrockiego wyborcy partii Grzegorza Brauna – wskazało go bowiem 85,7 proc. osób, a Dudę 2 proc.

Inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Tam lepszy wynik uzyskał Andrzej Duda. Wskazało go 21,3 proc. zwolenników KO i 30,9 proc. Lewicy. Wśród sympatyków tych partii Karol Nawrocki zyskał uznanie kolejno 17,5 proc. oraz 10,3 proc. wyborców.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 15 – 17.07.2026 r. metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1013 Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Jakie zdanie mieli o sobie nawzajem Nawrocki i Duda?

Przypomnijmy, podczas kampanii prezydenckiej Andrzej Duda wspierał Karola Nawrockiego. Był bowiem kandydatem bezpartyjnym wybranym przez PiS. Obecny prezydent także darzył sympatią swojego poprzednika.

– Szanuję prezydenta Dudę i uznaję, że to było dobre 10 lat prezydentury, której, nawiasem mówiąc, ci, którzy dzisiaj patrzą na mnie jako na kogoś bardziej radykalnego niż Andrzej Duda, i tak nie doceniali przez wiele lat, mówiąc, że wetuje ustawy i nie chce ich podpisywać – mówił Nawrocki, cytowany przez serwiswpolityce.pl.

Natomiast Duda przyznał w jednym z zeszłorocznych wywiadów, że udziela rad urzędującemu prezydentowi m.in. podczas spotkań. – Bardzo chce mnie słuchać i jest bardzo uważnym odbiorcą i też muszę powiedzieć, że kilka porad uzyskał ode mnie w czasie kampanii. Nawet wczoraj rozmawialiśmy o tym, że z tych porad skorzystał. Mówił, że sztab był innego zdania, a on posłuchał mnie, zrealizował to i dzisiaj mówi, że uważa, iż ja miałem rację. Więc to jest dla mnie bardzo miłe – relacjonowała antenie wPolsce24 Duda.

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