Polacy ocenili sytuację w kraju. Tak źle jeszcze nie było

Lipiec 2026 przyniósł wyraźny spadek nastrojów społecznych w Polsce. Polacy z ogromną rezerwą oceniają ogólny kierunek, w którym zmierza kraj. Połowa ankietowanych jest przekonana, że sytuacja w Polsce rozwija się w złym kierunku, podczas gdy przeciwną opinię wyraża zaledwie 28 proc. badanych. Reszta respondentów nie potrafi jednoznacznie ocenić zachodzących zmian.

Niezadowolenie z polityki

Odsetek osób oceniających sytuację polityczną negatywnie wzrósł do 51 proc., co stanowi najwyższy udział głosów krytycznych od początku trwania obecnej kadencji rządu. Zaledwie 11 proc. Polaków uważa obecną sytuację polityczną za dobrą, a jedna trzecia określa ją jako neutralną. Prognozy na najbliższe dwanaście miesięcy również uległy pogorszeniu. Blisko 30 proc. badanych spodziewa się dalszego pogłębiania kryzysu na scenie politycznej.

Polska gospodarka

Choć udział osób dobrze oceniających stan polskiej gospodarki spadł do 34 proc., wciąż przeważa on nad ocenami krytycznymi, które deklaruje 30 proc. ankietowanych. Dodatnia przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi utrzymuje się niezmiennie od maja ubiegłego roku. W perspektywie najbliższego roku niemal połowa badanych oczekuje utrzymania obecnego stanu rzeczy.

Ochłodzenie nastrojów zaczyna jednak powoli rzutować na oceny własnego portfela. Zdecydowana większość gospodarstw domowych wciąż określa swoje warunki materialne jako dobre (64 proc.), a zadowolenie z poziomu życia rodziny wyraża 63 proc. badanych. Zauważalnie wzrósł jednak pesymizm dotyczący przyszłości. Aż o 6 punktów proc. przybyło osób, które spodziewają się pogorszenia jakości swojego życia w nadchodzącym roku.

Sondaż wyraźnie eksponuje także podziały polityczne wśród respondentów. Pozytywne opinie o sytuacji w kraju dominuje wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Z kolei po stronie wyborców ugrupowań opozycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej, dominują oceny zdecydowanie krytyczne.

Badanie „Nastroje społeczne w lipcu” opracował Jan Kujawski. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Nr 77/2026.

Czytaj też:

Sondaż. Prawie połowa Polaków chce dymisji minister, krytyczna zwłaszcza jedna grupa Czytaj też:

Polacy porównali Nawrockiego i Dudę. Wyborcy Brauna prawie jednogłośni