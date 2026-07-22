Nawrocki podjął decyzję. Odblokuje wymiar sprawiedliwości?

Prezydent Karol Nawrocki wręczy nominacje czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego oraz sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. To jednak nie koniec decyzji kadrowych. W przyszłym tygodniu planowane jest również zaprzysiężenie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.

– W najbliższy wtorek 28 lipca 2026 r. prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry” – napisał Zbigniew Bogucki na X.

Decyzje te zapadają w cieniu narastającego sporu o obsadę Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu Sejm wybrał prof. Sławomira Patyrę na miejsce sędziego Andrzeja Zieloneckiego, którego dziewięcioletnia kadencja dobiegła końca. Zgodnie z procedurą nowo wybrany sędzia potrzebuje jednak ślubowania przed prezydentem, żeby oficjalnie rozpocząć sprawowanie mandatu.

Prof. Patyra skierował już do prezydenta Karola Nawrockiego dwa pisma z prośbą o wyznaczenie terminu zaprzysiężenia, deklarując pełną gotowość do podjęcia obowiązków służbowych. W sprawę włączył się także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przed tygodniem wystosował do głowy państwa oficjalne pismo, apelując o niezwłoczne umożliwienie nowo wybranemu sędziemu objęcia funkcji w TK.

Kim jest Sławomir Patyra

Sławomir Patyra z wykształcenia jest prawnikiem oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych. Pracuje jako profesor Instytutu Nauk Prawnych WPiA UMCS i Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. W 2026 r. został zgłoszony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez kluby KO, PSL, Lewicy i Centrum. Patyra został 11 czerwca 2026 r. również wybrany przez Sejm. Nadal czeka na przyjęcie ślubowania od Prezydenta RP.

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