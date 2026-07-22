Nawrocki podjął decyzję. Odblokuje wymiar sprawiedliwości?
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Nawrocki podjął decyzję. Odblokuje wymiar sprawiedliwości?

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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Prezydent Karol Nawrocki w najbliższy wtorek ma przyjąć ślubowanie od sędziego wybranego do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Karol Nawrocki wręczy nominacje czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego oraz sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. To jednak nie koniec decyzji kadrowych. W przyszłym tygodniu planowane jest również zaprzysiężenie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.

– W najbliższy wtorek 28 lipca 2026 r. prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry” – napisał Zbigniew Bogucki na X.

Decyzje te zapadają w cieniu narastającego sporu o obsadę Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu Sejm wybrał prof. Sławomira Patyrę na miejsce sędziego Andrzeja Zieloneckiego, którego dziewięcioletnia kadencja dobiegła końca. Zgodnie z procedurą nowo wybrany sędzia potrzebuje jednak ślubowania przed prezydentem, żeby oficjalnie rozpocząć sprawowanie mandatu.

Prof. Patyra skierował już do prezydenta Karola Nawrockiego dwa pisma z prośbą o wyznaczenie terminu zaprzysiężenia, deklarując pełną gotowość do podjęcia obowiązków służbowych. W sprawę włączył się także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przed tygodniem wystosował do głowy państwa oficjalne pismo, apelując o niezwłoczne umożliwienie nowo wybranemu sędziemu objęcia funkcji w TK.

Kim jest Sławomir Patyra

Sławomir Patyra z wykształcenia jest prawnikiem oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych. Pracuje jako profesor Instytutu Nauk Prawnych WPiA UMCS i Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. W 2026 r. został zgłoszony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez kluby KO, PSL, Lewicy i Centrum. Patyra został 11 czerwca 2026 r. również wybrany przez Sejm. Nadal czeka na przyjęcie ślubowania od Prezydenta RP.

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Źródło: WPROST.pl