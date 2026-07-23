Mentzen podzielił się historią z lotniskowej toalety. „Obrzydliwe. Jak w jakiejś Francji”

Współlider Konfederacji Sławomir Mentzen w środę 23 lipca zamieścił na X krótki wpis. Opowiedział w nim o scenie, którą zaobserwował na polskim lotnisku.

Mentzen opisał historię z lotniska. Fala komentarzy

„Byłem w toalecie na lotnisku w Warszawie. Obok mnie murzyn ze śniadym kolegą myli stopy w zlewach. Obrzydliwe. Jak w jakiejś Francji” – napisał poseł krótko przed godziną 16. Do ranka kolejnego dnia doczekał się tysiąca komentarzy, 777 podań dalej i 15 tys. polubień.

„I ty jesteś liderem partii? Takie rzeczy cię kręcą? I jeszcze piszesz o tym na x? XXXXXXXXD” – nie dowierzał europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Oficjalny profil Lewicy postanowił w tym miejscu przypomnieć zdjęcie Janusza Korwin-Mikkego, wąchającego własne skarpety. „Zamiłowanie do brudnych stóp masz jak rozumiemy po pierwszym prezesie?” – pytano.

Mycie stóp na lotnisku. Żukowska pyta Mentzena „o co chodzi”

„Też trzy tygodnie temu myłem stopy w zlewie w toalecie we Francji. Ja i kilku opiekunów obozu z dziećmi. Nawet się goliłem. Nikt się nie dziwił” – przyznał pan Dawid. „Przecież napisałem, że jak we Francji” – trwał przy swoim Mentzen. „Tylko tam nikomu nie przyszło do głowy by pomyśleć, że jak w Polsce” – mógł przeczytać w odpowiedzi.

„Byłoby mniej obrzydliwe, gdyby mieli brudne, czy o co chodzi?” – pytała Anna-Maria Żukowska. „Rozumiem, że miałeś jaja Sławku i zwróciłeś uwagę, że tak tutaj się nie robi?!” – pisał z kolei pan Maciej. Inni internauci pytali, jakie znaczenie dla tej sceny ma kolor skóry. Chcieli wiedzieć, czy równie pilnie poseł opisałby zachowanie rodaków, albo obywateli krajów Zachodu.

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