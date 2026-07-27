Tusk wyraźnie przed Czarnkiem. Tylko jedna grupa w sondażu uznała, że byłby lepszym premierem

Pracownia SW Research na zlecenie „Wprost” przeprowadziła sondaż, w którym zapytano ankietowanych, kto ich zdaniem byłby lepszym premierem po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. W badaniu uwzględniono obecnego szefa rządu oraz byłego ministra edukacji, Przemysława Czarnka, który jest oficjalnym kandydatem PiS-u na to stanowisko. Pozostałe partie nie wskazały, który z ich przedstawicieli mógłby pełnić tę funkcję.

Kto byłby lepszym premierem? Wyniki sondażu

Najwięcej, bo 38,4 proc. uczestników badania wskazało Donalda Tuska. Znacznie mniej, bo 20,2 proc. osób wybrało Przemysława Czarnka. Prawie tyle samo, bo 20,5 proc. ankietowanych przyznało, że obu ocenia tak samo. Natomiast 20,9 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

Co ciekawe, głosy podobnie rozłożyły się wśród kobiet i mężczyzn – przedstawiciele obu płci w większości wybrali urzędującego szefa rządu. 38,6 respondentek wskazało, że ich zdaniem lepiej na stanowisku premiera sprawdziłby się lider KO. Tego samego zdania było 38,2 proc. respondentów.