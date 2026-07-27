Rozłamowiec się rozmyślił i wraca do PiS. „Wspólnie ku zwycięstwu”

W poniedziałek 27 lipca rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował za pośrednictwem X, że jeden z posłów wyrzuconych z partii postanowił wrócić. Jak ogłosił, Grzegorz Lorek zrezygnował ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus Wy” i podpisał tzw. lojalkę.

Rozłamowiec wraca na łono PiS. Lorek podpisał „lojalkę”

Do formalnego rozłamu w PiS doszło w piątek 24 lipca. 37 posłów partii Jarosława Kaczyńskiego, jeden senator i 3 eurodeputowanych nie podpisało oświadczeń, wymaganych przez kierownictwo PiS. Na taki ruch nie zdecydowało się też 3 posłów spoza tego ugrupowania, którzy kojarzeni byli do tej pory ze współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

Grupa polityków zebranych wokół Mateusza Morawieckiego na początku tygodnia została jednak uszczuplona. Rozmyślił się Grzegorz Lorek, 56-letni poseł z Piotrkowa Trybunalskiego, który w Sejmie jest już trzecią kadencję. Zadowolenia z tej decyzji nie krył Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS ogłasza powrót posła

„Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do PiS, składając wymagane oświadczenie. Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS – największą partię opozycyjną – pomagają tylko Tuskowi. Wspólnie ku zwycięstwu” – pisał.

Używając określenia „kolejny parlamentarzysta”, nawiązywał do wcześniejszej decyzji Daniela Obajtka i Anity Czerwińskiej. Pomimo podpisania przez tych polityków listu otwartego do władz PiS, w ostatniej chwili zdecydowali się na podpisanie „lojalek”.

Rozłam w PiS

Rozpad Prawa i Sprawiedliwości wywoła potężny wstrząs na scenie politycznej. Po odejściu 40 posłów z największej partii opozycyjnej, nic już nie będzie takie samo. O konsekwencjach tych wydarzeń pisała na „Wprost” Eliza Olczyk.

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