Wytykają Morawieckiemu, że doradzał Tuskowi. Jest też niezły katalog „win Kaczyńskiego”

Asymetrię ataków widać gołym okiem. Morawieckiego jego byli koledzy atakują często za dwie kwestie. Pierwsza, poważna, że dokonał rozłamu w PiS.

Tak powstał PiS

Tyle że... sam Jarosław Kaczyński jeszcze w latach 90. dokonał rozłamu. Najpierw wszedł do AWS (Akcja Wyborcza Solidarność, pod wodzą NSZZ „Solidarność”). Potem udzielił „Gazecie Wyborczej” (!) wywiadu, w którym zaatakował AWS. Wreszcie, z hukiem opuścił koalicję, której Lech Kaczyński zawdzięczał mianowanie ministrem sprawiedliwości. Kiedy bowiem popularność AWS spadała na łeb na szyję, to popularność Lecha Kaczyńskiego zaskakująco wzrosła. I tak powstał... PiS.

Druga, mnie poważna, to „doradzanie Tuskowi”. Można się tylko śmiać, że oto potrzeba było pisowcom tylu lat, by przypomnieć sobie tę kartę z dziejów Morawieckiego. Kartę sprzed 15 lat.