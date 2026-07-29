Poseł PiS dołącza do Morawieckiego. „Czołem Wielkiej Polsce”

„Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy” – napisał w mediach społecznościowych Piotr Uściński. Poseł w swoim wpisie oznaczył Mateusza Morawieckiego. Wyjaśnił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Gospodarka Przyszłość. „Czołem Wielkiej Polsce” – podsumował polityk.

Poseł PiS dołącza do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Tak został powitany przez kolegów

„Świetna decyzja Piotrze. Witamy na pokładzie!” – skomentował Paweł Jabłoński. Uścińskiego powitał również m.in. Michał Dworczyk, Marek Jakubiak, Piotr Mueller, Janusz Cieszyński, Szymon Szynkowski vel Sęk czy Marcin Horała. „Dużo pracy przed nami dla Polski” – ocenił Waldemar Buda.

We wtorek rzecznik PiS ujawnił, że właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń w wymaganym terminie nie złożyły 44 osoby. Głównie są one powiązane z inicjatywą Morawieckiego, ale nie wszystkie. W środę na godz. 9.30 w Sejmie zaplanowano konferencję prasową członków stowarzyszenia Rozwój Plus.

Piotr Uściński. Kim jest?

Uściński w latach 1998–2006 zasiadał w radzie miejskiej w Ząbkach, a potem przez osiem lat był radnym powiatu wołomińskiego. W latach 2010 – 2014 był starostą wołomińskim, a następnie został wybrany do Sejmu z list PiS. Jest posłem już trzecią kadencję. W latach 2021 – 2023 był wiceministrem rozwoju i technologii.

Uściński odpowiadał za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. W 2024 r. wszedł w skład komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, który liczył 27 osób. Uściński we wrześniu 2020 r. został zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego za głosowanie przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt.

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