Rosyjski opozycjonista w Pałacu Prezydenckim. Nawrocki spotkał się z Kasparowem

Karol Nawrocki w środę 29 lipca spotkał się w Pałacu Prezydenckim z rosyjskim arcymistrzem szachowym Garrim Kasparowem. Z opozycjonistą rozmawiał o zagrożeniu ze strony Kremla i znaczeniu Polski dla bezpieczeństwa Starego Kontynentu.

Nawrocki spotkał się z Kasparowem

Kiedy premier Donald Tusk spotykał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Karol Nawrocki gościł u siebie rosyjskiego opozycjonistę, byłego kandydata na prezydenta tego kraju. To obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych, żyjących rosyjskich działaczy prodemokratycznych.

„Od lat konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina, za co został zmuszony do opuszczenia Rosji” – pisano o gościu prezydenta na profilu X Karola Nawrockiego. Przypomniano też o najczęściej powtarzanych przez Rosjanina tezach.

„Kasparow od ponad dekady ostrzega Zachód przed imperialnymi ambicjami Kremla. Od lat podkreśla zagrożenie rosyjską agresją dla Polski i państw bałtyckich. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wielokrotnie wskazywał, że Polska odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa Europy” – czytamy.

Urodzony w 1963 roku w Baku Garik Kimowicz Weinstein, czyli Garri Kasparow, to jeden z największych szachistów w historii. Powszechnie kojarzony jest jako symbol walki człowieka z komputerem. 10 lutego 1996 roku przegrał partię z Deep Blue i była to pierwsza regulaminowa porażka aktualnego mistrza świata z komputerem w klasycznej partii turniejowej.

Garri Kasparow i próba startu w wyborach prezydenckich

Garri Kasparow to wielokrotny mistrz świata w szachach. Rosjanin zdobywał ten tytuł w latach 1985-1993. Karierę zawodową zakończył w 2005 roku, a trzy lata później chciał wystartować w wyborach prezydenckich, z których wycofał się kilka miesięcy przed głosowaniem.

Szachista jest teraz jednym z krytyków reżimu Władimira Putina. W marcu 2024 roku został wpisany na listę „terrorystów i ekstremistów”, a miesiąc później rosyjski sąd miał wydać nakaz aresztowania Kasparowa. Wcześniej uznawano go za „agenta zagranicznego” – osobę, która udziela się politycznie, otrzymując wsparcie od obcych państw lub służb.

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