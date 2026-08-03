„Państwo nie może okradać obywateli”. Oto najpilniejsze zadanie dla nowego RPO

Konstytucja wyposażyła RPO w szczególną rolę – ma być strażnikiem praw i wolności obywatelskich, zwłaszcza tam, gdzie jednostka przegrywa w starciu z potężnym aparatem państwa. Musi więc skuteczniej reagować na taki sposób stosowania przez fiskusa i sposób sądowej kontroli decyzji podatkowych łamią konstytucyjne prawa obywateli. Dotyczy to nie tylko niejasności przepisów, co zgodnie z art. 217 ustawy zasadniczej jest niedopuszczalne, bo narusza zasadę podwyższonej określoności przepisów podatkowych.

Bulwersuje przyzwolenie na stosowanie również takich przepisów podatkowych, a nie jest ich mało, które już przy wstępnej analizie naruszają podstawowe konstytucyjne prawa obywateli, takich jak równość obywateli wobec prawa, czy ochrona majątku.

Oczywiście obowiązkiem wszystkich jest ponoszenie danin, a w tym podatków, ale podatki nie mogą naruszać istoty prawa własności. Dlatego nowa kadencja nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawsze skłania do zadania pytania, czy obywatel rzeczywiście ma w Polsce instytucję, która w decydujących momentach stanie po jego stronie.