„Państwo nie może okradać obywateli”. Oto najpilniejsze zadanie dla nowego RPO
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„Państwo nie może okradać obywateli”. Oto najpilniejsze zadanie dla nowego RPO

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Sylwia Gregorczyk-Abram
Sylwia Gregorczyk-Abram Źródło: Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz/Fotonews
Państwo, tak samo jak ryba, psuje się od głowy. Państwo psuje się od złego prawa, a w tym prawa podatkowego niezwykle ważnego dla każdego obywatela i źle kontrolowanego jego stosowania przez sądy. Ogromnie ważna jest więc rola Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest on uprawniony do kierowania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją min. przepisów podatkowych, które w słusznej powszechnej świadomości jest koszmarnej jakości i stale się obniża. Niestety od lat RPO z tego uprawnienia w ogóle nie korzysta. A wcześniej korzystał też niezwykle rzadko. Musimy wierzyć, że pomimo politycznej awantury wokół TK, zaczną wpływać do niego wnioski RPO w istotnych kwestiach podatkowych. Fundacja Praw Podatnika chętnie wskaże najpilniejsze potrzeby obywateli w tym zakresie.

Konstytucja wyposażyła RPO w szczególną rolę – ma być strażnikiem praw i wolności obywatelskich, zwłaszcza tam, gdzie jednostka przegrywa w starciu z potężnym aparatem państwa. Musi więc skuteczniej reagować na taki sposób stosowania przez fiskusa i sposób sądowej kontroli decyzji podatkowych łamią konstytucyjne prawa obywateli. Dotyczy to nie tylko niejasności przepisów, co zgodnie z art. 217 ustawy zasadniczej jest niedopuszczalne, bo narusza zasadę podwyższonej określoności przepisów podatkowych.

Bulwersuje przyzwolenie na stosowanie również takich przepisów podatkowych, a nie jest ich mało, które już przy wstępnej analizie naruszają podstawowe konstytucyjne prawa obywateli, takich jak równość obywateli wobec prawa, czy ochrona majątku.

Oczywiście obowiązkiem wszystkich jest ponoszenie danin, a w tym podatków, ale podatki nie mogą naruszać istoty prawa własności. Dlatego nowa kadencja nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zawsze skłania do zadania pytania, czy obywatel rzeczywiście ma w Polsce instytucję, która w decydujących momentach stanie po jego stronie.

Źródło: Wprost
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