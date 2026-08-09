Senator PiS dołącza do stowarzyszenia Morawieckiego. „Zabieram ze sobą to, co najlepsze”

Senator PiS Ryszard Majer dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Gospodarka Przyszłość Mateusza Morawieckiego. Informację o tym podała Olga Semeniuk-Patkowska, która powitała polityka w mediach społecznościowych. Wstawiła również grafikę, na której Majer wyjaśnił motywy swojego postępowania.

Ryszard Majer z PiS wstąpił do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego

„Wstąpiłem do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nie jest rozstanie, tylko poszerzenie pola. Chcę docierać tam, gdzie dotąd docieraliśmy z trudem. Zabieram ze sobą to, co najlepsze, i próbuję zaaktywizować nieaktywnych. Drzwi zostawiam otwarte. Dobre relacje i współpraca są ważniejsze niż to, kto pod jakim szyldem stoi w danym momencie” – tłumaczył senator.

Ryszard Majer urodził się 4 sierpnia 1971 r. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka i podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Jakością. W 2014 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Sylwetka Ryszarda Majera

Od 1999 r. Majer był szefem Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pełnił także funkcję dyrektora Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach. Doradzał też samorządom lokalnym w rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. w Toruniu, Sieradzu, Stargardzie Szczecińskim. W latach 2007 – 2010 Majer był wiceprzewodniczącym Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2009 do 2010 r. był pierwszym zastępcą prezydenta Częstochowy. Potem przez cztery lata był częstochowskim radnym oraz przewodniczącym Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji. Od 2011 r. społecznie pełnił funkcje Rzecznika Praw Osób Starszych. W 2015 r. został wybrany do Senatu z list PiS. W kolejnych wyborach w 2019 r. i 2023 r. uzyskiwał reelekcję. Prywatnie jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

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