Nowe informacje o Marcinie Romanowskim. Siemoniak: „Jest w dramatycznie trudnej sytuacji”

Minister koordynator służb specjalnych w rozmowie z TVN24 ujawnił szczegóły dotyczące obecnej sytuacji Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, polityk PiS-u od wielu miesięcy przebywa poza Polską, przez kilka miesięcy mieszkał m.in. na Węgrzech.

Nowe informacje ws. Marcina Romanowskiego

– Minister Żurek aktywnie działa. Romanowski jest w dramatycznie trudnej sytuacji, nie dzwoni, nie przemieszcza się (...), zostały mu cofnięte węgierskie papiery – poinformował Siemoniak. Dodał też, że obecna współpraca z węgierskim rządem w tej kwestii układa się dobrze.

– Prędzej czy później wpadnie i zostanie ściągnięty do Polski – ocenił Siemoniak. Poinformował też, że polityk PiS-u nie może obecnie korzystać z kart płatniczych i cały czas jest aktywnie poszukiwany.

Minister podkreślił w rozmowie z TVN24, że cały czas jest „domniemanie niewinności, nikt nie mówi, że Romanowski jest winny” . – Ale niech się broni przed sądem, a nie chwyta się sztuczek i ucieczek do Orbana – podkreślił.

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

Przypomnijmy, Prokuratura Krajowa od lutego 2024 roku prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości, do których miało dojść w Funduszu Sprawiedliwości, z którym Romanowski był związany. Wśród poruszanych przez śledczych wątków jest m.in. przekroczenie uprawnień, a także niedopełnienie obowiązków.

Romanowskiemu prokuratura zarzuciła popełnienie 11 przestępstw, w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jego obrońca mec. Bartosz Lewandowski twierdzi, że w przypadku części zarzutów zgromadzonych przez śledczych dowody nie wskazują na winę jego klienta.

Jeszcze w 2024 roku ocenił w rozmowie z RMF24, że „wcale nie chodzi o to, czy Marcin Romanowski popełnił, czy nie popełnił przestępstwa, czy są podstawy do zastosowania tymczasowego aresztowania, czy nie” . – Chodzi o to, że jest z takiego ugrupowania politycznego, że jest on nielubiany przez jakąś część społeczeństwa i że wiele osób chciałoby go zobaczyć po prostu w kajdankach albo za murami – przekazał.

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