Nawrocki nie oddał 55 tys. złotych. Nowy raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący wykonania budżetu państwa w 2025 r. przez Instytut Pamięci Narodowej. W okresie kontroli funkcję kierownika od 23 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2025 r. pełnił Karol Nawrocki.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła IPN za realizację 10 z 12 zaleceń pokontrolnych. Biegli zastrzegli jednak, że IPN zignorował dwa wnioski.

Pierwszy dotyczył rozbudowy struktury organizacyjnej Centrali IPN. W 2025 r. na wynagrodzenia dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich 5 biur (tj. 10 osób) utworzonych wbrew ustawie o IPN poniesiono koszty w kwocie ponad 2 milionów złotych.

Drugi wniosek dotyczył dochodzenia należności za pokój gościnny Prezesa IPN.

Karol Nawrocki nie płacił

Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że od października 2022 r. w związku z udostępnieniem pokoju gościnnego Prezesowi IPN nie naliczono należnych opłat czynszowych (w tym za media) na łączną kwotę 55,2 tys. zł. co było sprzeczne z zasadami gospodarowania określonymi w ustawie.

– Prezes IPN, nie był obciążany kosztami korzystania z pokoju gościnnego IPN. Rozwiązanie takie miało charakter zarówno zwyczajowy, jak również było efektem celu, w jakim Prezesi IPN korzystali z tych przestrzeni. Prezes IPN ze względu na specyficzny charakter sprawowanej funkcji (często reprezentacyjny), mnogość zadań, nienormowany czas pracy, który rozpoczynał się bardzo często wcześnie rano, a kończył późno w nocy, otrzymał pokoje gościnne do dyspozycji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Decyzja o przydzieleniu mieszkania Prezesowi miała charakter przydzielenia piastunowi organu narzędzia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych – skomentował pierwszy zastępca Prezesa IPN.

Najwięcej poszło na wynagrodzenia

Dominującą pozycję wydatków IPN stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (63,1 proc.), zakup materiałów i usług (19,3 proc), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,5 proc.) a dotacje (2,2 proc.)

NIK wskazuje nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli sformułowała nieprawidłowości m.in. w zakresie realizacji przez IPN wydatków ze środków budżetowych w 2025 r.

W Biurze Nowych Technologii zlecono stałą obsługę prawną kancelarii zewnętrznej na kwotę 423,5 tys. zł , mimo że w strukturze organizacyjnej IPN funkcjonowało biuro świadczące pomoc prawną i zadania z zakresu obsługi zamówień publicznych.

, mimo że w strukturze organizacyjnej IPN funkcjonowało biuro świadczące pomoc prawną i zadania z zakresu obsługi zamówień publicznych. W Biurze Nowych Technologii niecelowo wydatkowano kwotę 226,3 tys. zł . na zarządzanie stroną internetową, przy jednoczesnym funkcjonowaniu i zmodernizowaniu strony głównej.

. na zarządzanie stroną internetową, przy jednoczesnym funkcjonowaniu i zmodernizowaniu strony głównej. Zlecano agencji marketingowej prowadzenie aktywności w mediach społecznościowych za kwotę 110 tys. złotych, pomimo tego, że zadania te należały do Sekcji Mediów Społecznościowych w Wydziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa IPN.

złotych, pomimo tego, że zadania te należały do Sekcji Mediów Społecznościowych w Wydziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa IPN. Wydano w latach 2022 – 2025 kwotę 397 tys. zł. na utworzenie placówki IPN pod nazwą „Lech Kaczyński Press Corner” w Waszyngtonie, mimo że placówka ta nie była przewidziana w strukturze organizacyjnej instytutu. Działanie to naruszało zasady dokonywania wydatków publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie budżetowe Instytutu Pamięci Narodowej za 2025 r.

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