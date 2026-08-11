Ujawniono kulisy narady z Tuskiem. Huczy o nowej funkcji Hołowni i rekonstrukcji

Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stała się w ostatnim czasie przedmiotem licznych spekulacji. Media pisały o „wielkim powrocie Szymona Hołowni”, który miałby przejąć kontrolę nad klubem parlamentarnym Polski 2050, objąć funkcję wicepremiera i zostać ministrem. W takim układzie nie byłoby oczywiście miejsca dla obecnej minister funduszy i polityki regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz na wylocie? „Ot zwykły handelek stanowiskiem”

Zaniepokojona tymi doniesieniami, polityk opublikowała na X wpis, mający uprzedzić wszelkie zmiany. Pisała o „sezonie ogórkowym” i „przyjaznych” artykułach. „Historia jest taka: 1. Panowie w koalicji jakoby dogadali się żeby wyrzucić z rządu koalicjantkę” – powtarzała plotki.

„2. Bo liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce – a to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących. Po co to komu?! Dogadali się więc wokół stołków – zero spraw programowych – ot zwykły handelek stanowiskiem wicepremiera” – kontynuowała.

„3. Żeby jeszcze było ciekawiej bez żadnego trybu jakoby miano by wyrzucić z rządu inną ministrę – żeby gdzieś tego wicepremiera „przytulić”” – dodawała Pełczyńska-Nałęcz, pisząc o Marcie Cienkowskiej i Szymonie Hołowni.

„Nawet jeśli byłoby w tym choć ziarnko prawdy i komuś takie fantazje chodziłyby po głowie – to proponuję się nie przyznawać. Bo po prostu obciach” – podsumowała w niedzielę 9 sierpnia.

Narada liderów koalicji rządzącej. Tusk dementował pogłoski

W poniedziałek odbyła się narada liderów Koalicji 15 października, którą zwołać miał premier Donald Tusk. Zaproszono m.in. Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Moment jest szczególny. Od kilku dni coraz głośniej słychać o możliwych zmianach w rządzie i samej koalicji” – zapowiadał to spotkanie Onet.

Obecna miała być także Pełczyńska-Nałęcz. W programie „Tak jest” w TVN24, posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 przekazała, o czym rozmawiano na spotkaniu. Według jej słów, Pełczyńska-Nałęcz miała otrzymać od Donalda Tuska „jednoznaczne zapewnienie”, że rozmowa o wejściu do rządu Szymona Hołowni „nie została potwierdzona”. Tomczak dodała, że zostało to „wręcz zaprzeczone”.

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