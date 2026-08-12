Kolejne odejście z PiS do stowarzyszenia Morawieckiego. „Dokonałem słusznego wyboru”

„Oficjalnie: dołączam do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przez lata współpracy z Mateuszem Morawieckim przekonałem się, że rozwój wymaga pracy, konkretów i odwagi. Chcę wykorzystać swoje samorządowe doświadczenie i działać na rzecz Polski i silnych samorządów. Dołącz do nas” – poinformował na platformie X (dawny Twitter) prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Marcin Witko decyzję przekazał również na Facebooku. „Premiera Mateusza Morawieckiego poznałem jako niezwykle pracowitego człowieka, zorientowanego na konkretny cel – rozwój naszego kraju” – zaczął samorządowiec. Witko w swoim wpisie wymienił, co udało się załatwić w Tomaszowie Mazowieckim dzięki wsparciu byłego szefa rządu. Dodał, że „od lat robi wszystko co w jego mocy, żeby rozwijać” miasto.

Marcin Witko z PiS dołącza do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego

„Wiem, że możemy zrobić jeszcze dużo, ale do tego potrzebna jest współpraca, zaangażowanie i ludzie, którzy zamiast kopać pod kimś dołki – wybierają pracę. Jako samorządowiec marzę o powrocie do czasów, kiedy program dla samorządów stworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Waldemara Budę pozwolił nam budować w Tomaszowie Mazowieckim ponad 200 mieszkań” – kontynuował prezydent miasta.

Witko podkreślił, że „to były konkretne instrumenty, dzięki którym samorządy mogły się rozwijać, inwestować i odpowiadać na rzeczywiste potrzeby mieszkańców”. Samorządowiec podsumował, że „chce wykorzystać swoje samorządowe doświadczenie i pracować nad rozwiązaniami, które ponownie dadzą polskim samorządom realne możliwości rozwoju”.

Transfer z PiS do stowarzyszenia Morawieckiego. „Nie spodziewałem się takiego zainteresowania”

Witko w innym wpisie odniósł się do reakcji, które pojawiły się na jego ogłoszenie. Ponad 1,1 tys. to „ha ha”. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego na kolażu zestawił, że imiona i nazwiska tych osób nie są polskie, co wskazuje, że zostały one kupione. „Nie spodziewałem się takiego zainteresowania. Tego typu partyjne akcje upewniają mnie, że dokonałem słusznego wyboru” – zakończył Witko.

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