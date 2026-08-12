Krystyna Pawłowicz może stracić emeryturę. Prof. Zoll mówi o „szeregu kar”

Była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w grudniu 2019 roku została zaprzysiężona na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa ta wywołała wiele komentarzy, ponieważ dotyczyła kontrowersyjnej polityk, słynącej z ostrego języka w mediach i dużej aktywności na portalach społecznościowych.

Krystyna Pawłowicz może stracić emeryturę?

Prawnicy podnosili też, że Pawłowicz może nie spełniać kryterium wieku, a jej polityczna aktywność stoi w sprzeczności z wymogiem bezstronności sędziego TK. Ostatecznie w grudniu 2025 roku sędzia przeszła w stan spoczynku, kończąc wcześniej swoją kadencję. Z życia publicznego jednak nie zniknęła, wznawiając swoją aktywność na X. Nie tylko krytykuje obecne władze, ale też ostro komentuje różne bieżące tematy, np. zagadnienie uchodźców.

W rozmowie z „Faktem” prof. Andrzej Zoll zwrócił uwagę, że może ją czekać z tego powodu postępowanie dyscyplinarne, zwłaszcza po odzyskaniu większości w TK przez sędziów niezależnych od PiS. – Jest taka możliwość, ponieważ sędzia w stanie spoczynku jest zobowiązany do przestrzegania tych samych norm, które obowiązują czynnego sędziego – zwracał uwagę.

– Musi także zachować godność sędziego Trybunału. Odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy więc zarówno pani Pawłowicz, jak i mnie. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości – stwierdzał były prezes TK. Zaznaczył jednocześnie, że obecne procedury nie należą do najlepszych.

Prof. Zoll o losie Pawłowicz: Jest szereg kar

— Większość sędziów mogłaby przeprowadzić postępowanie przed sądem dyscyplinarnym, a jest nim sam Trybunał. Jest to zresztą bardzo źle zorganizowane, bo jestem zdania, że to właśnie sędziowie w stanie spoczynku powinni być sądem dyscyplinarnym, a nie sędziowie orzekający. Bo oni sami o sobie orzekają, więc nie jest to dobre rozwiązanie. Natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna jest w każdym razie cały czas aktualna — oceniał.

Wspomniał o szerokim katalogu nieprzyjemności, które mogłyby spotkać sędzię w stanie spoczynku. – Pani Pawłowicz mogłaby zostać wymierzona jedna z szeregu kar — od upomnienia i nagany, poprzez na przykład ograniczenie wypłat świadczenia z tytułu stanu spoczynku. Jest także możliwość pozbawienia stanu spoczynku w ogóle – wyliczał.

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