Romanowski miał wnioskować o list żelazny. Co to jest i czy polityk PiS mógłby go dostać?

Przypomnijmy, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie listu żelaznego – jego autorem ma być były minister sprawiedliwości. Według informacji zawartych na kopercie oraz w samym liście polityk PiS-u prawdopodobnie przebywa na terenie Tyraspolu, prorosyjskiego regionu Mołdawii.

Romanowski ma szansę na list żelazny? „Nie powinien być nagrodą za ucieczkę”

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak w rozmowie z mediami odniósł się do przesyłki, którą miał wysłać do Polski Romanowski. Jak ocenił, nie ma pewności, że autorem pisma jest polski polityk.

– Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Oczywiście nie było to przedmiotem opinii pisma ręcznego, natomiast jest to podpis podobny, (…) dane osobowe oczywiście również się zgadzają – relacjonował prokurator Nowak w rozmowie z mediami.

Rzecznik poinformował także, że prokuratura zajmie oficjalne stanowisko w sprawie pisma w późniejszym czasie. Pytany o to, czy prośba Romanowskiego może zostać spełniona, odpowiedział, że jego zdaniem „list żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę”.

Dodał także, że aby wydać tego typu postanowienie, „powinno zachodzić prawdopodobieństwo, że podejrzany nie będzie utrudniał postępowania” .

– Mam wrażenie, że prokurator będzie miał stanowisko, że nic nie wskazuje na to, by Romanowski zamierzał się do obowiązków podejrzanego stosować, bo jego dotychczasowa postawa na to nie wskazywała. Oficjalnego stanowiska jeszcze nie ma – powiedział w rozmowie z mediami.

– Można wydać list zależny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania, natomiast jako prokurator w takich sytuacjach oponowałem – ujawnił.

Rzecznik zacytował także fragment przesłanego listu, w którym Romanowski miał napisać: „informuję, iż zgodnie z prawem w sposób legalny mam wydany paszport na inną tożsamość, na podobnej zasadzie jak świadkowie koronni, aby swobodnie poruszać się poza Unią Europejską” .

List żelazny. Co to jest i jakie daje możliwości?

Przypomnijmy, list żelazny umożliwia podejrzanemu lub oskarżonemu w danej sprawie odpowiadać z wolnej stopy, czyli będąc na wolności. Warunkiem, aby go otrzymać, jest złożenie oświadczenia, że w danym terminie będzie się stawiał na wezwania sądu lub prokuratury. Jeśli otrzyma list żelazny, nie może zmieniać miejsca pobytu ani utrudniać prowadzonego postępowania karnego.

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