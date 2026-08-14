Chcą odwołać prezydenta miasta. Mają zapas podpisów, zbierają kolejne

W Częstochowie podjęto próbę odwołania prezydenta i Rady Miasta przed upływem końca kadencji. Aby doprowadzić do referendum organizatorzy musieli zebrać 15 900 podpisów. Czas na to upływa we wtorek 18 sierpnia. Komitet już w środę złożył jednak 22 441 podpisów do komisarza wyborczego. Teraz wszczęto postępowanie weryfikacyjne prawidłowości podpisów mieszkańców, którzy poparli inicjatywę.

Referendum w Częstochowie kwestią czasu? „Bardzo ważny krok i ogromny sukces mieszkańców”

„To bardzo ważny krok i ogromny sukces wszystkich mieszkańców, którzy przez ostatnie tygodnie podpisywali listy, pomagali w zbiórce, udostępniali nasze materiały, wspierali nas finansowo i organizacyjnie. Dziękujemy każdej osobie, która uwierzyła, że mieszkańcy naprawdę mają głos. Teraz czekamy na dalsze decyzje formalne i działamy dalej. Częstochowa zasługuje na uczciwość, odpowiedzialność i nowe otwarcie” – podkreślono.

Mimo zapasu podpisy są zbierane nadal, bo jak wyjaśnili organizatorzy „wciąż jest parę miejsc, w których po prostu się nie pojawili, a postanowili sobie za cel w nich być”. Komisarz wyborczy ma 30 dni na zbadanie prawidłowości tych podpisów – wyjaśniał Dziennikowi Zachodniemu dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Doruchowski.

Referendum w Częstochowie pewne? Krzysztof Matyjaszczyk i Rada Miasta mogą zostać odwołani

Jeśli wszystko będzie się zgadzać referendum powinno się odbyć w ciągu 50 dni od dnia publikacji postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie. Do odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka potrzebna będzie frekwencja na poziomie 46 292 mieszkańców. W przypadku Rady Miasta próg wyniesie ok. 48 tys. osób. W obu przypadkach co mniej połowa głosujących musi być na „tak”.

Inicjatorzy referendum zarzucają części radnym wspieranie określonych środowisk polityczno-biznesowych, które określili mianem „zorganizowanej grupy trzymającej władzę”. W sprawie Matyjaszczyka przypominają, że na prezydencie Częstochowy ciążą prokuratorskie zarzuty. Ma też ograniczenia w wykonywaniu obowiązków, w tym zakaz wstępu do Urzędu Miasta i kontaktu z pracownikami. Obowiązki w jego imieniu wykonuje zastępca – Zdzisław Wolski.

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