Zaskakująca reakcja dziennikarki na antenie TV Republika. „Nie pozwalam na takie rzeczy”

17 sierpnia na antenie TV Republika podczas programu „Gość dzisiaj” na pasku informacyjnym pojawił się komentarz dotyczący Cezarego Tomczyka. Danuta Holecka prowadząca wówczas rozmowę z Przemysławem Czarnkiem odniosła się do treści tekstu.

Holecka oburzona paskiem w TV Republika

Podczas rozmowy z kandydatem PiS na premiera odtworzono ostatnią wypowiedź wiceszefa MON w sprawie słów Karola Nawrockiego o „obrońcach Monte Cassino”.

– Chciałbym tutaj trochę stanąć w obronie prezydenta, a rzadko to robię. Bo prezydent prawdopodobnie pomylił się w sprawie Monte Cassino. Pomylił tych, którzy bronili klasztoru, z tymi, którzy chcieli go zdobyć. [...] Ja zakładam, że historyk po prostu się pomylił – stwierdził w programie „Fakty po Faktach” TVN24.

– Ale pamiętam, co zrobiono z minister Barbarą Nowacką wtedy, kiedy ona przejęzyczyła się w sprawie Niemców i nazistów i co mówił wtedy prezydent Nawrocki. Prezydent Nawrocki powiedział, że ona powiela niemiecką propagandę. Pamiętam, że cała ta prawa strona wylała hejt, a Nawrocki zachował się po prostu jak zwykły damski bokser – dodał następnie Tomczyk.

Wówczas na ekranie pojawił się pasek z napisem: „Tomczyk, niczym chihuahua, znów atakuje prezydenta RP”. Zwrócił on uwagę prowadzącej, która poprosiła o zmianę treści.

– Tę belkę, którą mamy, proszę zdjąć. W Republice nie obrażamy nikogo. Możemy jedynie krytykować i mówić jak jest. Generalnie rzecz biorąc, nie pozwalam na takie rzeczy, bo sama nie lubię być obrażana – przekazała. Następnie napis zmieniono na: “Koalicja Obywatelska obłowiła się na pieniądzach dla powodzian”.

Czarnek uderzył w Tomczyka

W trakcie rozmowy Przemysław Czarnek odniósł się do komentarza Cezarego Tomczyka dotyczącego Karola Nawrockiego.

– Wyjątkowy typ intelektu pana Tomczyka powoduje, że nie jestem w stanie komentować jego słów, po raz kolejny nieprawdopodobnie bezczelnych. […] Porównywanie tych dwóch wypowiedzi jest kolejnym wyrazem intelektu tomczykowskiego, którego ja nie jestem w stanie pojąć i nie będę komentował – stwierdził polityk PiS-u.

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