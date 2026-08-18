17 sierpnia rosyjska ambasada wydała komunikaty dotyczące pomocy militarnej, jaką Ukraina otrzymuje od brytyjskiego rządu. Publikacje w tej sprawie pojawiły się na Telegramie. Odpowiedziała na nie podsekretarz stanu w ministerstwie pracy Lilian Greenwood.

Wojna w Ukrainie. Kolejne groźby Rosji

Przedstawiciele Moskwy przekazali, że według ich doniesień „reżim kijowski wykorzystuje brytyjskie drony do przeprowadzania ataków w głębi terytorium Rosji” . W związku z czym „Londyn świadomie opowiada się za eskalacją kryzysu ukraińskiego, jednocześnie obłudnie deklarując chęć pokoju” .

„Wielka Brytania staje się wspólnikiem i współodpowiedzialnym za krwawe zbrodnie i ataki terrorystyczne popełniane przez ukraińskich neonazistów, dążąc do powstrzymania Rosji i wyrządzenia jej jak największych szkód za pośrednictwem strony trzeciej. Działania Londynu nieuchronnie będą miały konsekwencje, za które Wielka Brytania będzie musiała odpowiedzieć” – dodano. Podkreślono także, że im większe będzie jej zaangażowanie, „tym wyższą cenę będzie musiała zapłacić” .

Jest odpowiedź Wielkiej Brytanii

Do gróźb Rosji odniosła się 18 sierpnia na antenie telewizji BBC przedstawicielka brytyjskiego rządu Lilian Greenwood.

– Chcemy nadal wspierać naszych przyjaciół w Ukrainie. Robimy to od wielu lat, zapewniając szkolenia i sprzęt. Będziemy to robić nadal – zadeklarowała podsekretarz stanu w ministerstwie pracy, cytowana przez media. Zapewniła także, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie powinni czuć niepokoju w związku z rosyjskimi publikacjami.

– (Rosjanie – red.) Chcą nas zniechęcić do udzielania Ukrainie tego rodzaju wsparcia, ale jasno mówimy, że stoimy ramię w ramię z narodem ukraińskim – uznała.

Przypomnijmy, w kwietniu brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że przekaże Ukrainie około 120 tys. dronów, w tym bezzałogowce bojowe dalekiego zasięgu.

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