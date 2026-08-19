TV Republika reklamuje zegarki związane z Nawrockim. Kolekcjonerzy: To chiński szmelc

Rodzinny biznes Nawrockich

Logo Nowrocky było wykorzystywane przez Karola Nawrockiego jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej. Znak towarowy „Nowrocky” został zarejestrowany 5 listopada 2025 r., czyli niecałe 3 miesiące od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Właścicielem logotypu jest Nina Nawrocka, siostra prezydenta.

Produkty sprzedawane z logo Nawrocky należą do spółki Nowrocky sp. z o.o., której właścicielem jest Maciej Bartasun.

Zegarek Nawrockiego

Na kilka dni przed rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta do sprzedaży trafił zegarek, który był sprzedawany m.in. na stronie sklepu internetowego Nowrocky. To model Nowrocky President 1, który kosztuje 699 złotych i wedle sprzedającego był wyprodukowany w limitowanej liczbie 1000 sztuk.

Dziennikarz reklamuje zegarek

Zastanawiające jest, czy TV Republika nie łamie zakazu reklamy produktów. Republika mogła naruszyć ustawę o radiofonii i telewizji, ponieważ przepisy zakazują lokowania produktu w serwisach informacyjnych oraz audycjach publicystycznych o tematyce społeczno-politycznej.

W materiale TV Republika nie pojawia się ekspert, który mógłby opowiedzieć o zegarku, lecz dziennikarz Republiki Karol Gnat.

– Zegarek elegancko wygląda na nadgarstku. Dodaje szyku i powagi. Dlatego w Polsce cieszy się tak ogromną popularnością. Pokochali go po prostu Polacy, którzy chcą upamiętniać swoje historyczne wydarzenia – referuje na antenie dziennikarz.

W materiale pokazano zegarki, które były wyprodukowane na specjalne wydarzenia. Były to ekskluzywne marki i wydarzenia jak chociażby prezentacja zegarka Omega Zegarek Omega Speedmaster Professional z okazji pierwszego lotu na księżyc.

Niestety model Nowrocky President One pomimo określenia „Limitowana Edycja Kolekcjonerska”, nie ma w rzeczywistości większej wartości kolekcjonerskiej. Sercem zegarka jest popularny mechanizm Miyota 2115. Mechanizm ten gości w większości popularnych zegarków, niczym się nie wyróżnia. Zegarek zawiera pojedynczy datownik, granatową tarczę i mineralne szkło, które jest bardzo podatne na zarysowania.

W materiale pojawia się również zegarek Victarae, który jest sprzedawany przez stronę goryla.pl. Również te zegarki, pomimo określenia ich „serią kolekcjonerską” nie są żadną awangardą. Jeden z nich Victorae Polonia I posiada pospolity mechanizm Miyota 2035, mineralne szkło i brak informacji, gdzie został wyprodukowany.

Co istotne, zegarek dopiero zostanie wyprodukowany, a jego wysyłka rozpocznie się we wrześniu. Zdjęcia mają charakter wizualizacji produktu, więc nawet nie wiadomo, jak realnie zegarek będzie wyglądał.

Nawrocki jak Trump

Zegarek na ręku prezydenta powinien być starannie wybranym elementem. Bill Clinton nosił popularnego Timexa, pokazując, że jest blisko ludzi. Papież Leon na ręku miał zwykły, choć szwajcarski zegarek marki Wenger. Również nie był on drogi w zakupie. Z kolei Donald Trump zasłynął miłością do drogich modeli. W jego kolekcji jest kilka modeli Rolexa czy chociażby Patek Philippe Golden Ellipse, na którego mało kto może sobie pozwolić.

Podczas kampanii prezydenckiej, Trump powołał „Trump Watches”. Zegarki oficjalnie nie są projektowane, produkowane i sprzedawane przez prezydenta USA, ale licencjonuje swoje imię i nazwisko w zamian za opłaty licencyjne.

Również Karol Nawrocki dotychczas starannie dobierał swój zegarek. Na nadgarstku prezydenta widoczne były różne modele zegarków. Jednym z nim był zegarek firmy Błonie, który ponad dekadę temu ponownie rozpoczął produkcję i sprzedaż zegarków. Model Polan 2 inspirowany był estetyką lat 60. Jego wartość to około 2000 złotych.

Na grupach kolekcjonerów zegarków pojawiły się mało pochlebne wpisy co do jakości i realnej ceny promowanych zegarków. „Jakby te zegarki były tak wyjątkowe i ludzie się o nie bili, to raczej by nie potrzebowały tyle nachalnej reklamy” – pisze jeden z internautów. „To chiński szmelc, który niewart jest nawet tych kilku stów” – czytamy na grupie zrzeszającej fanów zegarków.

Podstawowym pytaniem pozostaje to, czy TV Republika zgodnie z prawem publikuje materiały, które zachęcają do zakupu konkretnych produktów.

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