Była wiceprezes KARR usunięta z KO. Regionalny Sąd Koleżeński nie miał litości

Przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej Radosz Pawlikowski poinformował w środę 19 sierpnia o wykluczeniu Anny Konieczyńskiej z KO. Wniosek o usunięcie z partii byłej wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego złożyła szefowa Zarządu Powiatu Jelenia Góra Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow. Konieczyńska domagała się odroczenia terminu rozprawy i nie pojawiła się na posiedzeniu w jej sprawie – podało RMF FM.

Pawlikowski przekazał, że „po przeprowadzeniu postępowania dowodowego RSK potwierdził zarzut naruszenia obowiązków członka KO, w szczególności obowiązku postępowania w sposób nienarażający na szwank dobrego imienia Koalicji”. Orzeczenie jest nieprawomocne. Była wiceprezes KARR może odwołać się od decyzji do władz krajowych ugrupowania. Konieczyńska wcześniej została zawieszona w partii.

Anna Konieczyńska wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Powodem afera powodziowa

W ubiegłą środę Rada nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołała Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu. Jako powód podano kwestie wizerunkowe, zarządzanie spółką i ostatnie doniesienia o możliwych nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym podczas powodzi. Afera dotyczy przyznania ok. 4,5 mln zł pomocy trzem podmiotom powiązanym z miejscowością Dziwiszów.

Firma należąca do męża byłej już polityk Koalicji Obywatelskiej dostała 200 tys. zł pożyczki. 3,2 mln zł przyznano spółce należącej do sąsiada małżeństwa, a ponad 1,12 mln zł trafiło do firmy będącej właścicielem lokalnej telewizji. Dane straży pożarnej, Wód Polskich i systemów satelitarnych nie potwierdziły, że wskazane nieruchomości były zalane. Czynności sprawdzające prowadzi prokuratura, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii weryfikuje dokumenty ws. przyznanego wsparcia.

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