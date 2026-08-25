Powstał ranking leniwych posłów. Marcin Romanowski rekordzistą

Ranking najbardziej „leniwych posłów” przygotowany został w programie „News Michalskiego” w TVN24+. Zebrano w nim posłów, którzy mają najwięcej nieusprawiedliwionych obecności na sejmowych głosowaniach. Łatwo zauważyć, że zdominowali go przedstawiciele PiS i Konfederacji.

Ranking najbardziej leniwych posłów

Ze zrozumiałych względów na pierwszym miejscu znalazł się Marcin Romanowski z PiS. Były wiceminister sprawiedliwości ucieka przed polskimi organami ścigania i ukrywa się obecnie poza granicami kraju, dlatego też zupełnie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków posła. W tej kadencji ominął 3418 z 4563 głosowań.

Drugie miejsce zajmuje jego dawny szef, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. On również jest podejrzanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i – podobnie jak Romanowski – unika odpowiedzialności, przebywając w innym kraju. Ziobro z PiS uzbierał na swoim koncie 2752 nieusprawiedliwione głosowania.

Którzy posłowie opuszczają najwięcej głosowań w Sejmie?

Trzecią pozycję zajął Przemysław Wipler z Konfederacji, mimo że jego akurat nikt za nic nie ściga. Był nieobecny i nie usprawiedliwił 894 z 4563 głosowań. Czwarte miejsce w tym niechlubnym rankingu zajął były premier, do niedawna również poseł PiS – Mateusz Morawiecki. Założyciel Rozwoju Plus naliczył 863 nieusprawiedliwione nieobecności.

Piąty jest poseł Łukasz Mejza, obecnie niezrzeszony, choć jeszcze do niedawna w szeregach PiS. Nieobecny był na 759 głosowaniach, nie usprawiedliwiając swoich nieobecności. Na szóstym miejscu znajdziemy lidera Konfederacji Sławomira Mentzena z 751 nieusprawiedliwionymi nieobecnościami. Kolejny jest Michał Połuboczek z Konfederacji, choć on akurat składał ślubowanie w trakcie trwania kadencji. Zabrakło go przy 5448 z 4081 głosowań.

Dopiero na ósmym miejscu znajdziemy posła koalicji rządzącej. To Czesław Siekierski z PSL, który nie usprawiedliwił 538 głosowań. Kolejny jest znów poseł PiS, Dariusz Matecki z 525 nieobecnościami. Dziesiątkę zamyka posłanka Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej z 519 nieobecnościami nieusprawiedliwionymi.

Jak można usprawiedliwić nieobecność w Sejmie?

Jest kilka podstaw do usprawiedliwienia niestawiennictwa na posiedzeniu Sejmu. Za odpowiednie przyczyny nieobecności uważa się zgodnie z regulaminem:

chorobę albo konieczność opieki nad chorym;

wyjazdy zagraniczne lub krajowe z polecenia Sejmu, marszałka Sejmu lub komisji, akceptowane przez Prezydium Sejmu;

zbieg posiedzeń komisji lub podkomisji, do których poseł należy, jeżeli brał udział w jednym z tych posiedzeń, a w razie zbiegu posiedzenia Sejmu oraz komisji lub podkomisji, z zastrzeżeniem art. 152 ust. 4 – wykonywanie funkcji posła sprawozdawcy lub zabieranie głosu na posiedzeniu Sejmu;

urlop udzielony posłowi przez marszałka Sejmu, z zastrzeżeniem ust. 10;

inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.

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