Filip Frąckowiak: Polska potrzebuje wielkiej koalicji. Będzie premia za to połączenie
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Filip Frąckowiak: Polska potrzebuje wielkiej koalicji. Będzie premia za to połączenie

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Filip Frąckowiak
Filip Frąckowiak Źródło: Archiwum prywatne
Wszystkie badania pokazują – ale też wyborcy tego chcą – aby powstał silny blok konserwatywny, który przywróci Polskę na te lepsze tory, które były do 2023 roku. W szczególności zależy mi na połączeniu PiS i być może partii politycznej, bo jeszcze jej nie ma, Mateusza Morawieckiego. Jestem przekonany, że będzie premia za to połączenie – mówi w podcaście „Rozmowa Wprost” Filip Frąckowiak z PiS, radny Warszawy. I dodaje: Kiedy patrzę na wielką koalicję, która wielokrotnie rządziła Niemcami, myślę sobie, że gdyby polski naród był zdolny do wyłonienia takiej koalicji i ona rzeczywiście uczciwie działałaby na rzecz Polski, mielibyśmy przed sobą wielką perspektywę.

W najnowszym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” radny Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Filip Frąckowiak m.in. ocenia, jak zarządza stolicą Rafał Trzaskowski. – Trudno zaprzeczyć, że Warszawa się rozwija, ale ona się rozwija w tej chwili głównie dla osób przyjezdnych, turystów. Szczególnie jeśli mówię o głównych dzielnicach Warszawy – mówi radny. Dodaje, że największe utrudnienia w mieście wiążą się z nieskoordynowanymi, przeciągającymi się remontami głównych arterii, zwężaniem ulic, hałasem, drogimi parkingami oraz brakiem komunikacji ratusza z mieszkańcami.

Zdaniem Filipa Frąckowiaka, Rafał Trzaskowski powinien być bardziej aktywnym włodarzem i częściej bywać na sesjach Rady Warszawy. – Oczywiście zgodnie z przepisami prezydent może delegować swoich zastępców i nawet są merytorycznie czasem przygotowani, ale chcielibyśmy też z panem prezydentem się spotykać. Wydaje się, że obecność prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz podczas sesji była częstsza – akcentuje.

Radny ujawnił też, czy podpisał się pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Warszawy.

Źródło: Wprost
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