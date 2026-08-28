Filip Frąckowiak: Polska potrzebuje wielkiej koalicji. Będzie premia za to połączenie

W najnowszym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” radny Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Filip Frąckowiak m.in. ocenia, jak zarządza stolicą Rafał Trzaskowski. – Trudno zaprzeczyć, że Warszawa się rozwija, ale ona się rozwija w tej chwili głównie dla osób przyjezdnych, turystów. Szczególnie jeśli mówię o głównych dzielnicach Warszawy – mówi radny. Dodaje, że największe utrudnienia w mieście wiążą się z nieskoordynowanymi, przeciągającymi się remontami głównych arterii, zwężaniem ulic, hałasem, drogimi parkingami oraz brakiem komunikacji ratusza z mieszkańcami.

Zdaniem Filipa Frąckowiaka, Rafał Trzaskowski powinien być bardziej aktywnym włodarzem i częściej bywać na sesjach Rady Warszawy. – Oczywiście zgodnie z przepisami prezydent może delegować swoich zastępców i nawet są merytorycznie czasem przygotowani, ale chcielibyśmy też z panem prezydentem się spotykać. Wydaje się, że obecność prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz podczas sesji była częstsza – akcentuje.

Radny ujawnił też, czy podpisał się pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Warszawy.