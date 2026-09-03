Będzie zwrot w sprawie Romanowskiego? Detektyw wskazał nowy trop

W rozmowie z Polsat News Krzysztof Rutkowski poinformował, że wrócił z Naddniestrza, gdzie wraz ze swoimi współpracownikami weryfikował ostatnie doniesienia dotyczące byłego wiceministra sprawiedliwości. Przypomnijmy, polskie służby informowały, że otrzymały list, który może sugerować, że polityk prawdopodobnie przebywa właśnie w Naddniestrzu.

Gdzie jest Marcin Romanowski. Krzysztof Rutkowski ma trop

Detektyw poinformował, że jego współpracownicy zatrzymali się w Tyraspolu, gdzie nawiązali kontakty m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych czy resortem bezpieczeństwa państwowego. Według Rutkowskiego „Marcina Romanowskiego nigdy na terenie Naddniestrza nie było”, a „ l ist, który został wysłany, był absolutnie zasłoną dymną, jeżeli chodzi o poszukiwania” .

Detektyw zdementował też wcześniejsze spekulacje, że polityk miał przebywać na terenie zakonu. Ekipa Rutkowskiego ma jednak inny trop dotyczący miejsca pobytu Romanowskiego.

– Mamy wytypowany w tej chwili kraj europejski – ujawnił. Nie podał, o jakie państwo chodzi, zasugerował jedynie, że ma on polityczne związki z byłym premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Jeden z dziennikarzy zapytał, czy chodzi o Słowację. Wówczas Rutkowski odpowiedział: – Nie powiem tak, nie powiem zaczepnie „nie” , ale myślę, że puszczę oko do premiera Słowacji – powiedział.

Marcin Romanowski zorganizował akcję w Biłgoraju

3 września w biurze poselskim Romanowskiego w Biłgoraju zorganizowano niecodzienną akcję. Przekazano, że polityk „zakupił ponad tonę polskich śliwek węgierek, które zostaną rozdane mieszkańcom powiatu biłgorajskiego”. Chętni mogli otrzymać owoce za darmo.

Wyjaśniono, że akcja ma związek z trudną sytuacją rolników. „Wielu z nich ma problem ze sprzedażą swoich plonów, dlatego poseł Marcin Romanowski postanowił po raz kolejny wesprzeć polskich gospodarzy” – dodano.

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