Pilna decyzja szefa MON. „Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych”

Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia niedaleko lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec ukraiński samolot transportowy zderzył się z dronem wyposażonym w materiały wybuchowe. Kilka dni temu szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt oświadczył, że to Rosja jest odpowiedzialna za to zdarzenie.

Prowokacje Rosji. Kosiniak-Kamysz zapowiada działania

„Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców” – poinformował 3 września w serwisie X szef MON-u.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że „ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne” .

Dodał też, że „Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy” . Wzmacniane są także systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski.





Pilne spotkanie w siedzibie MSZ z ambasadorem Rosji

W czwartek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się również spotkanie z Gieorgijem Michno przedstawicielem Rosji w Polsce. Rzecznik resortu Maciej Wiewiór przekazał, że w trakcie rozmowy z ambasadorem Polska „przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych – zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym w Niemczech” .

Jak dodano, Michno „usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Rosyjskie samoloty wojskowe naruszają standardy bezpieczeństwa, operując bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych i zagrażając lotnictwu cywilnemu” .

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