„Jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi ułaskawienie”. Głowa państwa odpowiada Tuskowi

W piątek Sejm próbował odrzucić weto Karola Nawrockiego ws. ustawy o rynku kryptoaktywów. Donald Tusk ujawnił zeznania, z których wynika z nich, że Przemysław Kral miał zapłacić dwa miliony złotych Zbigniewowi Ziobrze za rozwiązanie jego problemów z prawem. – Natomiast główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka. To jest oczywista korzyść majątkowa, zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem – cytował zeznania założyciela Zondacrypto premier.

Tusk kontynuował, że „najważniejsze jest ostatnie zdanie”. – Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora nie wymieniam tego nazwiska, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności, to jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w USA – cytował szef rządu.

Premier do prawicy. „Żaden nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia”

– Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń – więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia – mówił Tusk.

Premier odpowiedział też Zbigniewowi Boguckiemu. – Zondacypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy. Dzisiaj to prawdziwe pytanie i pan będzie zobowiązany, żeby na to pytanie odpowiedzieć w trybie przesłuchania, nie przemów sejmowych, to kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie? Za ile się kupowało ułaskawienie? – dopytywał Tusk.

Afera Zondacrypto. Donald Tusk cytował wyjaśnienia świadka. Karol Nawrocki komentuje

Karol Nawrocki do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Panie premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli pan X albo nawet pan Y – postacie znane – zaproponują panu lub komuś z pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa – przynajmniej u mnie” – napisał prezydent.

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