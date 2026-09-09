Prokuratura zajęła się wyjazdem Ziobry do USA. Jest zawiadomienie Romana Giertycha

W środę prokurator Piotr Antoni Skiba rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że 1 września prokuratura rozpoczęła śledztwo dotyczące utrudniania postępowania karnego w sprawie przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, do czego dochodziło w 2026 roku.

Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące Ziobry. Chodzi o wyjazd do USA

Prokuratura wyjaśniła, że chodzi ówczesne umożliwienie politykowi „ukrycia się na terytorium Stanów Zjednoczonych w celu m.in. uniknięcia wykonania postanowienia o jego tymczasowym aresztowaniu oraz poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz USA na jego pobyt w Stanach Zjednoczonych Ameryki i wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobrze tzw. wizy dziennikarskiej, jak i wsparcia logistycznego, finansowego i organizacyjnego”.

Przypomnijmy, polityk PiS-u przeniósł się do USA w tym roku. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech. Decyzję o wyjeździe z Budapesztu podjął po tym, jak Viktor Orban odszedł od władzy.

Ziobro w USA. Ruszyło postępowanie prokuratury

Rzecznik ujawnił, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył do prokuratury Krajowej adwokat Roman Giertych. Był on do tej pory trzykrotnie wezwany do złożenia zeznań, jednak się nie stawił – przekazał Skiba

Dodano także, że „w ramach postępowania sprawdzającego dołączono materiały z postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, w tym protokoły przesłuchania w charakterze świadka Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza” .

Prokuratura planuje teraz kolejne czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków. „Czyn objęty śledztwem zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – dodano.

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