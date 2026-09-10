PiS przed KO, lecz to zwycięstwo może boleć. Polacy ocenili skutki afery

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadził sondaż, w którym zapytano respondentów, które z ugrupowań politycznych ich zdaniem jest najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Afera wokół Zondacrypto. Wyniki sondażu

Wyniki wykazały, że według 53 proc. badanych najbardziej obciążone zostało PiS. 24,8 proc. wskazało Konfederację, a 22,2 proc. KO. Znacznie mniej, bo 7,1 proc. uważa, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Aż 25,9 proc. nie potrafiło jednak wskazać winnego.

Wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej) najwięcej osób wskazało na KO (49 proc.), jednak podobna liczba respondentów, bo 41 proc. uważa, że afera najbardziej obciąży PiS. 20 proc. z tych wyborców wskazało Konfederację.

Badanie ujawniło również, że najwięcej kobiet (50 proc.) uważa, że największe obciążenie spadnie na PiS. Tego samego zdania jest aż 56 proc. mężczyzn.

Osoby popierające obóz rządzący w znacznej większości wskazali PiS – 86 proc. badanych. Następnie Konfederację – 50 proc. oraz Rozwój Plus – 11 proc. W tej grupie wyborców jedynie 1 proc. osób wybrało KO.

Co ciekawe, im wyższe wykształcenie mieli respondenci, tym więcej z nich wskazywało na PiS.

Badanie zostało przeprowadzone od 4 do 5 września wśród 1068 osób. Wykorzystano metodę CATI. Co ważne, ankietowani mogli wskazać więcej niż jedno ugrupowanie.

Powinna powstać komisja śledcza ws. Zondacrypto?

Kilka dni później pracownia SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła sondaż, w którym zapytano, czy ich zdaniem „Sejm powinien powołać komisję śledczą do zbadania powiązań firmy Zondacrypto z politykami, partiami i związanymi z nimi organizacjami?” .

Jak się okazało, 50,6 proc. Polaków uważa, że tego typu komisja powinna zostać powołana. Przeciwnego zdania jest 24,6 proc. osób. 14,8 proc. respondentów przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono od 8 do 9 września wśród 800 osób. Wykorzystano do tego metodę CAWI.

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