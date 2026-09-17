Mejza zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu, postawił warunek. „Mam czyste sumienie”

W środę 16 września miało miejsce posiedzenie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Rozpatrywano na niej wniosek prokuratora regionalnego w Poznaniu z 21 lipca 2026 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Łukasza Mejzy. Chodzi o śledztwo ws. nieprawidłowości związanych z realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych w latach 2019 – 2021.

Były one współfinansowane ze środków unijnych. Projekty były zarządzane przez woj. lubuskie, a ich operatorami były Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim. Mejza miał dopuścić się oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji. Poseł prowadząc firmę miał wprowadzić w błąd zielonogórską ARR „co do finansowania wkładu własnego pięciu uczestników szkoleń oraz zasad ich naboru”.

Wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Szczegóły wniosku prokuratury

Mejza przekazał tym uczestnikom „środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego i doprowadzając do wyboru przez nich szkoleń organizowanych przez firmę polityka bez zachowania bezstronności”. Mejza „poświadczył nieprawdę w fakturach ws. okoliczności mających znaczenie dla uzyskania dotacji, w związku z realizacją tego projektu, w kwotach wskazanych w tych fakturach, które to kwoty nie podlegały refundacji, doprowadzając tym Agencję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Chodzi o 66 250 złotych, co spowodowało rzeczywistą szkodę w mieniu pokrzywdzonej spółki w łącznej kwocie 49 687,50 zł. Mejza na wstępie podkreślił, że do zdarzenia doszło „na długo, zanim został posłem”. – Jak tak będziemy grzebać w starych sprawach to zaraz dojdziemy do tego, że rówieśnikom zabierałem kanapki w szkole i byłby to podobny poziom jak ta sprawa, którą panowie prowadzicie – powiedział Mejza do prokuratorów.

Mejza kpi z wniosku o uchylenie mu immunitetu. „Pan prokurator wykonał niebywały fikołek prawny”

Poseł zaznaczył, że „to jest jakaś groteska, komediowa sprawa realizowana na polityczne zamówienie”. Mejza nastąpienie mówił o tym, że „media chciały go zniszczyć, po tym jak uratował rząd PiS i wymyślano o nim niestworzone rzeczy na jego temat”. Polityk przekonywał, że „te wszystkie szkolenia się odbyły, przeprowadził je rzetelnie i nie musi zwracać żadnych środków”. – Jestem pełen uznania, bo pan prokurator wykonał niebywały fikołek prawny – stwierdził Mejza.

Poseł podkreślił, że „mówi to jako największy sportowiec wśród parlamentarzystów”. Mejza zapewniał, że zarzuty, które usłyszał „dotyczą szkolonych przez niego przedsiębiorców, bo to oni składali oświadczenia i wnioski do Agencji Rozwoju Regionalnego”. Polityk stwierdził, że „nie składał żadnego wniosku i nie dostał dotacji”. Mejza szczegóły ma przedstawić przed sądem. Poseł wspominał, że „regulamin podczas programu się zmienił i nie było przestępstwa”.

Mejza wygłosił oświadczenie i wyszedł z komisji. „Mam ciekawsze rzeczy do robienia”

Mejza zdradził, że „ma całą listę zarzutów do tego oskarżenia, ale nauczony doświadczeniem nie zamierza teraz wszystkich odkrywać”. – Mam całkowicie czyste sumienie. Nie mogę doczekać się tej konfrontacji. Ja się tego immunitetu zrzeknę, ale nie robię jeszcze tego teraz, zrobię to w czasie, który ja uznam za stosowny – podsumował polityk. Mejza rzucił, że „ma ciekawsze rzeczy do robienia” i opuścił salę. Komisja rekomendowała wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu Mejzie.

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