Donald Tusk ma powody do niepokoju. Polacy wystawili mu ocenę
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Donald Tusk ma powody do niepokoju. Polacy wystawili mu ocenę

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Donald Tusk, premier polskiego rządu
Donald Tusk, premier polskiego rządu Źródło: Shutterstock / paparazza
Polacy w najnowszym sondażu zabrali głos ws. rządów Donalda Tuska. Wynika z niego, że ponad połowa badanych nie ocenia ich dobrze.

Przypomnijmy, od grudnia 2023 roku lider Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny został wybrany na stanowisko premiera. Pracownia Surveys by IBRiS przeprowadziła sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski, w którym zapytano respondentów, jak teraz, po niespełna trzech latach, oceniają Donalda Tuska w roli szefa rządu.

Polacy ocenili Tuska. Premier ma powody do obaw

Sondaż wykazał, że 54,3 proc. ankietowanych negatywnie oceniło Donalda Tuska. Pozytywnie o działaniach premiera wypowiedziało się 37,4 proc. respondentów. Z kolei 8,3 proc. badanych przyznało, że „trudno powiedzieć”.

Według badania 85 proc. osób, które deklarowały poparcie dla obozu rządzącego, pozytywnie oceniło pracę premiera. 8 proc. członków tej grupy wypowiedziało się negatywnie, a 7 proc. przyznało, że nie ma zdania w tej kwestii.

Natomiast elektorat opozycji (PiS, Razem, oraz obie Konfederacje) w 80 proc. źle oceniło działania Donalda Tuska. Pozytywie wypowiedziało się na temat polityka 12 proc. osób. 8 proc. respondentów nie potrafiło zdecydować.

Sondaż wykonano w dniach 4 – 6 września wśród 1000 osób. Do przeprowadzenia badania wykorzystano metody CATI oraz CATI.

Którym politykom ufają Polacy?

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło pod koniec sierpnia badanie, w którym zapytano Polaków, któremu z polskich polityków najbardziej ufają. Donald Tusk znalazł się na piątym miejscu. Zaufanie wobec niego zadeklarowało 39 proc. osób. Przed nim znaleźli się prezydent Karol Nawrocki, (51 proc.) wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (44 proc.), szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski (43 proc.) i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (40 proc.).

Za Tuskiem uplasowali się kolejno lider Konfederacji Krzysztof Bosak (34 proc.) czy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (32 proc.).

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Źródło: Wirtualna Polska, CBOS