Romanowski w centrum śledztwa na Węgrzech? W tle miliony za „minimalną pracę”

23 września poinformowano, że funkcjonariusze Narodowego Biura Śledczego (NNI) prowadzą przeszukania w kilku miejscach związanych ze spółką stojącą za Centrum Praw Podstawowych (Alapjogokért Központ), finansowanych z publicznych środków. W tym w biurze księgowej obsługującej spółkę

Sprawdzane jest też miejsce zamieszkania „byłego zagranicznego urzędnika powiązanego z tą spółką” . Według ustaleń medialnych może chodzić o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, choć śledczy oficjalnie nie podali nazwiska polskiego polityka.

Węgry prowadzą śledztwo. Może chodzić o Romanowskiego

W komunikacie poinformowano, że prowadzone postępowanie dotyczy „sprzeniewierzenia mienia”. Jak dodano, z dotychczasowych danych wynika, że „spółka zatrudniała z wynagrodzeniem przekraczającym 3,5 miliona forintów (około 42 tys. zł – red.) miesięcznie byłego zagranicznego urzędnika, który obecnie jest poszukiwany na arenie międzynarodowej, podczas gdy wykonywał on dla firmy jedynie minimalną pracę” .

Dodano również, że do tej pory zabezpieczono „akta, dokumenty, umowy, faktury oraz listy płac. Ponadto z serwera firmy pobierane są dane. Równolegle przesłuchiwanych jest kilku świadków” . Zajęte przez śledczych dane oraz urządzenia zostaną przeanalizowane w celu wyjaśnienia sprawy.

Marcin Romanowski na Węgrzech. Czym się zajmował?

Przypomnijmy, jeszcze za rządów Viktora Orbana były wiceminister sprawiedliwości objął kierownictwo Polsko‑Węgierskiego Instytutu Wolności. Działał on w ramach prorządowego Centrum Praw Podstawowych (Alapjogokert Központ), który wspierał kurs polityczny ówczesnych węgierskich władz. Z oświadczenia majątkowego złożonego w Sejmie przez Romanowskiego wynikało, że w 2025 roku dostał z Centrum 17,5 mln forintów.

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