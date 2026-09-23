Politycy PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury na Tuska. „Nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi”

W środę 23 września przed KPRM odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicerzecznika PiS Mateusza Kurzejewskiego oraz posłów tego ugrupowania Michała Wójcika i Marcina Warchoła. Wójcik na wstępie przypomniał, że kilka dni temu Donald Tusk usłyszał pytania ws. afery Zondacrypto, która ma być obciążeniem rządu i KO. – Nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie do Prokuratury Krajowej – wyjaśniał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

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Chodzi o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przejęcia bezpośrednio albo za pośrednictwem innego podmiotu korzyści wyjątkowej lub osobistej w związku z pełnieniem określonych funkcji publicznych. Wójcik zaznaczył, że „to zawiadomienie dotyczy także innych najważniejszych osób w rządzie premiera”. – Zadziwiający jest zbieg dat, korelacja, okoliczności, które towarzyszą pewnym sprawom w kontekście afery – zaznaczył Wójcik.

Poseł PiS wymienił w tym kontekście ścieżkę kariery prokuratora Sebastiana Rohma. Wójcik wyliczał, że za czasów Zbigniewa Ziobry został zdegradowany, a awansował go Adam Bodnar. Po miesiącu od promocji prokurator umorzył główny wątek postępowania ws. Zondacrypto. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że „przez kolejne dwa lata, rząd właściwie nic z tą sprawą nie robił”.

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Tuskowi zarzucono też obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie partnerem była Zondacrypto. Wydarzenie miało miejsce dziewięć dni po umorzeniu śledztwa. Wójcik chciał się dowiedzieć „kiedy umowy sponsorskie były podpisane i przez kogo, co wiedział szef rządu i ludzie z KPRM”. Kolejna kwestia dotyczy kwot i tego, ile Zondacrypto wpłaciła na tę konferencję.

– Zondacrypto wpłacała także pieniądze na inne kongresy, gdzie pojawiali się politycy Koalicji Obywatelskiej – przekonywał Wójcik. Kurzajewski podkreślił, że „ujawniona została paniczna próba przerzucania odpowiedzialności z własnych działań na opozycję, czyli PiS”. – Nie wolno przemilczeć odpowiedzialności Tuska, Bodnara, Żurka, Siemoniaka, Kierwińskiego – podsumował wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

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