Co mają kandydaci na prezydenta Krakowa? Prześwietliliśmy ich oświadczenia majątkowe

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w II turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Przeanalizowaliśmy ich oświadczenia majątkowe zgodnie ze stanem na koniec 2025 roku. Krakowski radny posiada około 150 tysięcy złotych oszczędności oraz po ok. cztery tys. euro i dolarów. Akcje amerykańskiej spółki Upstart są warte nieco ponad 39 tys. zł. Do tego dochodzą papiery wartościowe na kwotę 1,4 mln zł.

Jeśli chodzi o nieruchomości Gibała posiada dom na działce o powierzchni powyżej dziewięciu arów, który ma pow. mieszkalną 140 metrów kwadratowych. Wycenił go na ok. 575 tys. zł. Jest jego właścicielem w 1/6 części. Do tego polityk jest właścicielem mieszkania o pow. 225 m kw. o wartości ok. 3,8 mln zł. Gibała jest wyłącznym użytkownikiem trzech miejsc postojowych o łącznej pow. ok. 34 m kw. które wycenił na ok. 150 tys. zł.

Wybory prezydenta Krakowa. Oświadczenia majątkowe Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej

Jest też właścicielem w 1/8 części działki ogrodowej o łącznej pow. 1,6 ha, o łącznej wartości ok. 100 tys. zł, którą odziedziczył po babci. Jeśli chodzi o dochody radny wpisał dietę w wysokości 47 310,46 zł. Gibała spłaca też kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania. Zostało mu jeszcze niecałe 1,6 mln zł. Piątkowska ma ok. 250 tys. zł na koncie. Do tego chodzi łącznie 40 tys. zł na lokatach i ok. 21 tys. zł na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Senator posiada dwa tys. dol. i 2,5 tys. euro.

Jeśli chodzi o papiery wartościowe wymieniła akcje spółek notowanych na GPW na kwotę ok. 26 tys. zł oraz Fundusz Inwestycyjny – ok. 22 tys. zł. Piątkowska ma dom o pow. 149 m kw. o wartości ok. 1,6 mln zł na działce 313 m kw. To segment w budowie szeregowej. Polityk ma też grunty orne 0,7395 ha o wartości 150 tys. zł, działkę budowlaną 0,1235 ha wycenianą na 600 tys. zł.

Walczy o prezydenturę w Krakowie. Takie nieruchomości zgromadziła

Do tego dochodzi udział w 3333/276900 części w nieruchomości zabudowanej na dwóch działkach o łącznej pow. 0,0806 ha o wartości 615 tys. zł. Posiada jedną akcję Boryszew, siedem Dino, 18 ING, tysiąc PGE oraz 34 Unimot, z których nie osiągnęła ubiegłym roku żadnych dochodów. Prowadzi też działalność gospodarczą, która została zawieszona. Piątkowska jest prezesem Izby Zbożowo-Paszowej, za co w 2025 r. zarobiła 391 339,19 zł. Z Kancelarii Senatu otrzymała 116 012,52 zł.

Kolejna kwota to 8 736,84 zł za działalność wykonywaną osobiście związaną z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. 8 641,38 zł to z kolei kwota za zasiłek chorobowy w związku z niezdolnością do pracy ZUS. Senator posiada trzy auta. Peugot 3008 i Volkswagen Golf z 2019 r. oraz Mini One z 2009 r. Do tego 28 sztuk monet bulionowych złotych 1 oz. zdeponowanych różnic mennic i roczników. W rubryce zobowiązania pieniężne wpisała limit w rachunku na 20 tys. nie wykorzystany.

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