Braun będzie miał kłopoty? Do prokuratury złożono zawiadomienie

Rzecznik rządu we wtorek 29 września poinformował na platformie X, że „dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Fundacji Osuchowa oraz finansowania działalności Konfederacji Korony Polskiej”. „Kontrola wykazała, że fundacja finansowała wydarzenia i działania polityczne partii Grzegorza Brauna wykorzystując pieniądze z 1,5 proc. podatku” – dodał Adam Szłapka.

Szef NIW-CRSO szczegóły przekazał w mediach społecznościowych. „Polityka, dezinformacja i nienawiść za pieniądze z 1,5 proc. podatku przekazanego Fundacji Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. Zamiast działalności pożytku publicznego, z 1,5 proc. podatku politycy prowadzą działalność pożytku prywatnego i politycznego” – zaznaczył na wstępie Michał Braun. Zawiadomienie w tej sprawie złożył razem ze swoją zastępczynią Adelą Gąsiorowską.

Finansowanie Konfederacji Korony Polskiej i Fundacji Grzegorza Brauna. Sprawa trafiła do prokuratury

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podkreślił, że w piśmie zwrócono uwagę na możliwość naruszenia Kodeksu wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych. Chodzi o przyjęcie niematerialnych korzyści majątkowych przez partię polityczną. Pierwsza sytuacja dotyczy produkcji i dystrybucji filmu „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”. Została ona sfinansowaną ze środków Fundacji z 1,5 proc. podatku.

„Według jej sprawozdania odbyło się około 300 pokazów dla ponad 60 tys. osób. Film i wydarzenia z nim związane były promowane jako wydarzenia Konfederacji Korony Polskiej, a posła Skalika przedstawiano jako producenta. Projekcjom towarzyszyła promocja polityków” – tłumaczył Michał Braun. Fundacja współorganizowała także Zjazd Tysiąclecia Korony Królestwa Polski w Skaryszewie, zapewniając m.in. transport, scenę, oświetlenie i sprzęt audio-wideo.

Protesty partii Brauna przeciwko budowie Lidla, sprawdzono finanse. Szef NIW-CRSO o szczegółach

Kolejna sprawa to finansowanie działań związanych z protestami przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla koło sanktuarium w Gietrzwałdzie. Konfederacja Korony Polskiej również promowała to wydarzenie jako „swoje”. „Z 1,5 proc. podatku finansowano stowarzyszenie Stop NOP i Polskie Veto prowadzące działania dezinformacyjne na temat szczepień i pandemii. Osuchowa finansuje Fundację Pobudka promującą program polityczny Grzegorza Brauna” – czytamy.

Szef NIW-CRSO zauważył, że „w ostatnich trzech latach Fundacja miała łącznie ponad 1,5 mln zł większy budżet niż Konfederacja Korony Polskiej”. Dalej informował, że „w niektórych latach budżet Fundacji był nawet czterokrotnie większy od budżetu partii, a w 2024 r. Fundacja otrzymała 835,3 tys. zł z 1,5 proc. podatku”. Michał Brauna zakończył, że „1,5 proc. podatku ma służyć działalności pożytku publicznego, a nie finansowaniu działalności partii politycznych”.

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