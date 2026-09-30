Tusk zorganizował akcję w mediach społecznościowych po rozmowie z licealistką. Apeluje o udział

30 września Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że w trakcie jego wizyty w Krakowie jedna z licealistek, Nina, chciała zadać mu pytanie, ale nie zdążyła.

– Zasugerowała, żeby podbierać od niej i od innych pytania i spróbować zrobić takie Q&A w socialach. Wysyłajcie pytania, zadawajcie je pod tym filmem i zorganizujemy takie Q&A i wybierzemy kilka, kilkanaście i postaram się odpowiedzieć i to nawet jakoś tak składnie. Także czekam.

Jakie pytania się pojawiły?

Pod filmem szybko zaroiło się od pytań skierowanych do premiera. Internauci pytali m.in., „czy rząd ma pomysł, jak dotrzeć do najmłodszej grupy wyborców?” , „czy planuje przedstawić nowe propozycje dla młodych?”. Dopytywano również, kiedy spadną ceny paliw, a także, czy zostaną podjęte szersze działania w związku z szerzącą się dezinformacją.

Jeden z użytkowników zwrócił się też bezpośrednio do premiera: „gdyby miał pan wskazać jedną rzecz, którą ten rząd musi koniecznie zrobić przed wyborami w 2027 roku, żeby Polacy zobaczyli, że warto było wam zaufać, co by to było?”.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Tusk wspiera Piątkowską

Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach premier często pojawia się w Krakowie, gdzie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez Monikę Piątkowską. Polityczka uczestniczy teraz w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wraz z Łukaszem Gibałą walczy o fotel włodarza tego miasta.

– Ja pana premiera nieustannie zapraszam do Krakowa, bo uważam, że im częściej jest w naszym mieście, tym lepiej. Dobrze, żeby rząd miał świadomość wyzwań, które stoją przed największymi miastami w Polsce i szukał współpracy z ich włodarzami – mówiła Piątkowska – mówiła Piątkowska w jednym z ostatnich wywiadów.

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