Walka o Kraków nabiera tempa. Sondaż dla „Wprost” ujawnił, jak rozkłada się poparcie przed II turą wyborów
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Walka o Kraków nabiera tempa. Sondaż dla „Wprost” ujawnił, jak rozkłada się poparcie przed II turą wyborów

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Łukasz Gibała, Monika Piątkowska
Łukasz Gibała, Monika Piątkowska Źródło: PAP / Łukasz Gągulski/Art Service
Druga tura wyborów w Krakowie coraz bliżej. Kto ma największe szanse na wygraną? Sondaż dla „Wprost” ujawnił zwycięzcę.

Przypomnijmy, głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich odbyło się w niedzielę 27 września. Z danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynikało, że wygrał je założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, kandydat bezpartyjny Łukasz Gibała. Polityk zdobył w sumie 36,38 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska – otrzymała 29,91 proc. głosów. Teraz kandydaci na włodarza zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się 11 października.

Wybory w Krakowie. Kto może wygrać w drugiej turze? Wyniki sondażu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29 – 30 września 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

W najnowszym sondażu SW Resarch dla Wprost zapytaliśmy uczestników badania, kto ich zdaniem powinien zwyciężyć w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. 28,2 proc. osób wskazało na Łukasza Gibałę. Nieco mniej, bo 21,7 proc. respondentów uznało, że na czele miasta powinna stanąć Monika Piątkowska. 50,1 proc. osób stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.

Źródło: Wprost.pl, X