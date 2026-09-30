Walka o Kraków nabiera tempa. Sondaż dla „Wprost” ujawnił, jak rozkłada się poparcie przed II turą wyborów

Przypomnijmy, głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich odbyło się w niedzielę 27 września. Z danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynikało, że wygrał je założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, kandydat bezpartyjny Łukasz Gibała. Polityk zdobył w sumie 36,38 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska – otrzymała 29,91 proc. głosów. Teraz kandydaci na włodarza zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się 11 października.

Wybory w Krakowie. Kto może wygrać w drugiej turze? Wyniki sondażu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29 – 30 września 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.