Rosja targuje się z USA? Pieskow: „U nas nie ma więźniów politycznych”

Rosja nie negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi złagodzenia sankcji w zamian za uwolnienie więźniów politycznych — oświadczył Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla odpowiedział w ten sposób na doniesienia „The Atlantic” o inicjatywie zaakceptowanej przez Donalda Trumpa.

Pieskow zaprzecza. „W Rosji nie ma więźniów politycznych”

Rzecznik Władimira Putina odrzucił zarówno informację o takich negocjacjach, jak i samo określenie „więźniowie polityczni”.

— W takim ujęciu temat ten nie był omawiany i nie mógł być omawiany, ponieważ kategorycznie zaprzeczamy istnieniu jakichkolwiek więźniów politycznych i uważamy, że takie sformułowanie jest całkowicie nie na miejscu — powiedział.

Jednocześnie potwierdził, że służby specjalne Rosji i USA utrzymują „regularne kontakty” dotyczące „różnych wymian”.

Więźniowie za złagodzenie sankcji? „The Atlantic” opisuje plan

Dzień przed wypowiedzią Pieskowa „The Atlantic” podał, że Trump zaakceptował pomysł swojego wysłannika do spraw Europy Wschodniej, Johna Coale’a. Miałby on negocjować uwolnienie więźniów politycznych w Rosji w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji.

Według magazynu inicjatywa zrodziła się po majowym spotkaniu Coale’a z Dmitrijem Muratowem, byłym redaktorem naczelnym „Nowej Gazety” i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Wysłannik miał już sporządzić listę Amerykanów osadzonych w rosyjskich więzieniach. Z pomocą Muratowa przygotowuje też osobną listę dysydentów, dziennikarzy i osób skazanych za postawy antywojenne.

Coale rozpoczął prace. Wcześniej działał na Białorusi

23 września Coale potwierdził rozpoczęcie prac nad inicjatywą. Pięć dni później administracja USA zaproponowała mianowanie go specjalnym przedstawicielem do spraw zakładników w randze ambasadora.

Jak informował Coale, podobny mechanizm wykorzystał wcześniej przy uwolnieniu 700 więźniów politycznych na Białorusi, w tym Siergieja Cichanouskiego, Marii Kolesnikawej, Alesia Bialackiego i Wiktora Babaryki.

W tle ropa i minerały. Czego oczekuje Trump?

Inicjatywa dotycząca Rosji pozostaje na wczesnym etapie. Według „The Atlantic” Trump widzi w niej także możliwość rozszerzenia rozmów z Kremlem poza kwestię porozumienia w sprawie Ukrainy. Magazyn wskazuje na potencjalne umowy dotyczące rosyjskiej ropy, oleju napędowego, minerałów ziem rzadkich i innych surowców. Według tej relacji uwolnienie więźniów mogłoby również zwiększyć szanse Trumpa na Pokojową Nagrodę Nobla, o którą zabiega.

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