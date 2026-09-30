Nawrocki zaostrzy kurs wobec rządu? Prof. Dudek wskazuje, co może się wydarzyć. „W tym roku się hamował”
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Nawrocki zaostrzy kurs wobec rządu? Prof. Dudek wskazuje, co może się wydarzyć. „W tym roku się hamował”

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Antoni Dudek i Karol Nawrocki
Antoni Dudek i Karol Nawrocki Źródło: Wikimedia Commons / Szpila9, PAP / Adam Warżawa
– Nawrocki zrobi wszystko, żeby prawica wygrała wybory w przyszłym roku – ocenił prof. Dudek. Czego dokładnie możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

Historyk oraz politolog prof. Antoni Dudek był w środę gościem programu „Tak jest” na antenie TVN24. Podczas rozmowy odniósł się m.in. do relacji prezydenta z rządem. Ocenił również, jak te kontakty mogą się zmienić bezpośrednio przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

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Karol Nawrocki zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby prawica wygrała wybory w przyszłym roku, a to coś to jest coraz ostrzejsza walka z rządem na wszystkich frontach. I to Nawrocki i jego ministrowie będą robili przez najbliższy rok i to znacznie ostrzej niż przez miniony rok. Jeśli komuś się wydawało, że przez miniony rok oni robili dużo, żeby rządowi przeszkadzać, to się dopiero teraz przekonają, ile jeszcze można zrobić w tej sprawie, żeby rządowi dalej przeszkadzać — ocenił prof. Dudek.

Profesor został również zapytany, co dokładnie w najbliższych miesiącach mogą robić ministrowie prezydenta oraz sam Nawrocki.

To będą postępujące ataki na rząd, których celem będzie przekonanie Polaków, że jedynym rozwiązaniem tego kryzysu politycznego jest stworzenie większości sejmowej kompatybilnej z prezydentem – stwierdził politolog.

Jak dodał ekspert, Nawrocki może wówczas podkreślać, że „ma kadencję do 2030 roku, a kadencja rządu jest do przyszłego roku”. – Jak chcecie mieć spokój, wy Polacy, to wybierzcie rozsądnie. Czyli wybierzcie tam takich, z którymi ja się dogadam. Którzy powołają rząd, z którym ja będę współpracował. Będzie się starał na różne sposoby tę tezę wdrukować w świadomość tzw. wahających się wyborców, bo to oni przesądzają o tym, kto wygrywa wybory – przekazał Dudek, mówiąc o ewentualnej postawie prezydenta.

„Nawrocki się hamował”. Na co prezydent miał liczyć po wygranych wyborach?

Zdaniem profesora Dudka Karol Nawrocki "w tym roku się hamował, ponieważ nie było tzw. efektu Nawrockiego w postaci wzmożonego poparcia sondażowego dla PiS-u". – Paradoksalnie beneficjentem jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich okazała się Korona Konfederacji Polskiej Brauna, której Nawrocki nie jest entuzjastą. Jest entuzjastą Konfederacji i PiS-u, bo to w nich upatruje tych formacji, które miałyby w przyszłości przejąć władzę nad Polską. Ponieważ te formacje nie poszły po jego zwycięstwie mocno w górę, to nie mógł się w pełni rozkręcić z celem doprowadzenia do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Jeszcze się okazało, że koalicja też wytrzymała – zwracał uwagę prof. Dudek.

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Źródło: TVN24